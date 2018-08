Viterbo, mensa scolastica: al via le iscrizioni online

NewTuscia – VITERBO – Servizio mensa scolastica anno formativo 2018/2019, al via le iscrizioni online. A comunicarlo è l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci. Dallo scorso 1 agosto, per richiedere il servizio, basta collegarsi al sito istituzionale. L’iscrizione avverrà tramite il sito del Comune di Viterbo seguendo la seguente procedura:

www.comune.viterbo.it – servizi online – iscrizione servizio mensa scolastica anno formativo 2018/2019.

Il costo del singolo buono pasto varia in base alle varie fasce di reddito, ovvero: con un Isee da 0 a 2.000 euro il buono pasto avrà un costo pari allo zero per tutti i figli, con Isee da 2.001 a 8.500 € il buono avrà un costo di 2.00 € per il primo figlio, di 1.50 € per il secondo e zero per tutti gli altri; con un Isee da 8.501 a 18.000 € si avrà un costo di 2.50 € per il primo figlio, 2.00 € per il secondo e zero per gli altri; da 18.001 a 29.000 € il buono costerà 3.00 € per il primo figlio, 2.50 € per il secondo e 0.00 € per tutti gli altri. E ancora, con un Isee da 29.001 a 40.000 € il buono pasto costerà 4.25 € per il primo figlio, 3.75 € per il secondo e zero per gli altri figli. Infine, per la sesta fascia, con un ISEE di oltre i 40,000 €, il buono costerà 5.16 € per il primo figlio, 4.50 € per il secondo e zero per tutti gli altri figli.

Per poter usufruire delle riduzioni relative alle varie fasce è necessario munirsi in tempo utile della certificazione ISEE in corso di validità, indispensabile a tale scopo.

L’iscrizione si potrà anche effettuare presso il Servizio Cultura, Pubblica Istruzione e Rapporti con l’Università, in via Garbini 84/b – V piano – nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 ad eccezione dei giorni 21 e 23 agosto. Per info mail: pubblicaistruzione@comune.viterbo.it – tel. 0761348485/356/360

Si ricorda che in assenza di iscrizione non si potranno acquistare i buoni mensa.