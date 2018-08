San Martino al Cimino. L’Harrison dell’Abbazia in concerto

NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO – Concerto ad ingresso libero lunedì 13 agosto alle 1830 presso l’Abbazia Cistercense di S. Martino al Cimino, tradizionale appuntamento estivo.

Protagonista l’ organo Harrison & Harrison, strumento inglese del 1913 che in Abbazia fu collocato nel 1995. Questo pregevole organo ha suscitato la curiosità di molti artisti appassionati del settore perchè possiede registri, come il Claribel Flute e il Cornopean, alquanto sconosciuti in Italia, appartenenti alla tradizione organaria inglese.

Gli affascinanti colori timbrici di questo strumento, meravigliosamente amplificati e condotti dalla stupenda acustica dell’ Abbazia, saranno lunedì consegnati agli ascoltatori attraverso celebri brani di J.S.Bach come la Fuga Giga in Sol Magg. la fuga in sol min., le haendeliane variazioni ” The Harmonious Blacksmith” , il Rondò del francese Louis Claude Daquin ” Le Coucou” ed altri classici capolavori.

Alle consolle il M. Ferdinando Bastianini, organista presso S.M. della Verità in Viterbo e titolare di Improvvisazione alla Scuola Comunale di Musica di Viterbo ed al Conservatorio Pergolesi di Fermo. Nel lontano 1995 Bastianini inaugurò la collocazione dell’Harrison in Abbazia.