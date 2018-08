Primo Meeting Internazionale per il progetto “KNOTS! – Knowledge, NOT Skepticism” a Castiglione in Teverina

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – Avrà inizio giovedì 2 Agosto a Castiglione in Teverina il Primo Meeting Internazionale per il progetto KNOTS! – Knowledge, NOT Skepticism, finanziato dal Programma Europa per i Cittadini dell’Unione Europea al Comune di Repashuta (Ungheria).

Durante il Meeting, dal 2 al 6 Agosto, saranno presenti a Castiglione delegazioni provenienti da Repashuta e Bukkszentkereszt (Ungheria), Vila Nova de Cerveira (Portogallo), Herrera del Duque (Spagna), Lanškroun (Rep. Ceca), Siret (Romania), Katerini e associazione EILD (Grecia), Wieliszew (Polonia), Amt Trittau (Germania), Deryneia (Cipro), Herceg Novi (Montenegro), Mellieha (Malta) Ivancna Gorica (Slovenia), con l’impegno di promuovere il dibattito sull’Euroscetticismo e sui rischi generati dalla diffusione di fake news e dati incorretti sulle più recenti crisi internazionali. Ciascuna delegazione presenterà, nel corso di diverse occasioni di confronto, opinioni e raccomandazioni raccolte presso le proprie comunità locali su temi rilevanti per l’Europa. Non mancheranno visite tematiche a cooperative ed associazioni sociali e visite guidate per conoscere da vicino Castiglione in Teverina e i comuni circostanti: sono previsti infatti tour al MUVIS Museo del Vino e al centro storico di Castiglione, ad Orvieto, a Civita di Bagnoregio al lago di Bolsena, e naturalmente a Roma.

L’incontro avrà inoltre luogo nel corso delle celebrazioni per la XXXV Edizione della Festa del Vino, al fine di creare ampie opportunità di integrazione tra i delegati e la comunità locale, nonché di promuovere le tipicità e le bellezze della cittadina viterbese a livello Europeo.

Il Sindaco di Castiglione in Teverina Mirco Luzi ha sottolineato come sia un onore per l’Amministrazione Comunale di Castiglione in Teverina ospitare il Primo Meeting per il Progetto KNOTS!, aggiungendo come sia fondamentale che i cittadini d’Europa si incontrino e mettano in atto azioni volte a sensibilizzare sull’importanza che riveste una corretta informazione dei cittadini su tematiche rilevanti a livello internazionale e sul processo legislativo dell’UE per assicurare un positivo Futuro per l’Unione, soprattutto in un periodo di crisi in cui si assiste ad una sempre maggiore chiusura dei popoli.

Inoltre il territorio locale può vantare numerose buone pratiche nel campo sociale, dell’associazionismo solidale e della cittadinanza attiva e può aggiungere valore al dibattito a livello Europeo. L’incontro rappresenterà un’ulteriore occasione di crescita per le associazioni partecipanti, le quali potranno arricchire le loro attività grazie allo scambio di buone pratiche in atto con il progetto KNOTS, senza dimenticare la grande opportunità di promozione turistica a livello internazionale creata dall’organizzazione dell’evento nel corso della XXXV Edizione della Festa del Vino.

Il Comune di Castiglione è coadiuvato nell’organizzazione delle attività dal Comitato Gemellaggi, dalla ProLoco e dalla Banda di Castiglione. Le attività di consulenza e coordinamento sono curate dall’Agenzia ACe20 di Orte.