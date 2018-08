Monterosi Fc in partenza per il ritiro di Rocca Porena

NewTuscia – MONTEROSI – Tutto pronto in casa Monterosi Fc per il ritiro di Rocca Porena. Domani mattina ore 9.00 la carovana biancorossa partirà alla volta di Cascia (PG) per la seconda fase della preparazione precampionato.

Una sessione di nove giorni che si concluderà domenica 12 agosto quando il Monterosi Fc parteciperà al Triangolare Cuore d’Italia ad Amatrice con Trastevere e la Flaminia.

Ventitrè i convocati agli ordini del tecnico Marco Mariotti il quale alternerà doppie sedute ad allenamenti giornalieri per aumentare condizione ed intesa della squadra. All’interno di questo periodo ci saranno anche un paio di amichevoli. Una, ancora da definire, mentre l’altra vedrà di fronte ai biancorossi la compagine d’Eccellenza dell’Eretum Monterotondo (9 agosto). “Il ritiro di Rocca Porena – commenta il tecnico del Monterosi – dovrà essere il proseguimento del lavoro già svolto in queste prime due settimane. Servirà soprattutto a far gruppo e conoscere meglio il carattere dei ragazzi. Con queste temperature così calde, allenarsi in altura agevola anche i tempi di recupero”.

Amichevoli che saranno seguite personalmente anche dal presidentissimo Luciano Capponi pronto a stare vicino alla squadra anche in questa fase prima dell’inizio ufficiale della stagione previsto per domenica 26 agosto col primo turno di Coppa Italia.

I CONVOCATI PER IL RITIRO DI ROCCA PORENA (3-12 agosto)

PORTIERI: Frasca, Chingari (’99), Rocchi (’01);

DIFENSORI: Rasi (’99), Francescangeli (’00), Matrone (’98), Gasperini, Messina, Giannetti;

CENTROCAMPISTI: Falasca, Pezzuto (’00), Manoni, Mastrantonio (’99), Pisanu, Palombi (’98), Yaya (’00), Gerevini;

ATTACCANTI: Gagliardi, Abreu (’98), Napolitano (’01), Nohman, Piro, Alonzi, Sabatini (’99);