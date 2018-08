Frecce Tricolori, tutto pronto per il grande evento sul Lago di Bolsena

Aree parcheggio con navette gratuite per tutti

NewTuscia – MONTEFIASCONE- Si inizierà sabato mattina, alla presenza delle autorità cittadine, sul lungolago falisco, con l’inaugurazione del monumento in memoria dei piloti montefiasconesi prematuramente scomparsi. Un’ opera a imperituro ricordo di Paolo Scoponi (designato a diventare comandante delle Frecce Tricolori) pilota militare e collaudatore sperimentatore, in servizio proprio nel gruppo di Addestramento Acrobatico dell’aeronautica militare, deceduto nel 1988 durante un normale volo di addestramento a Rivolto (Ud), il capitano Piero Giraldo, navigatore militare dell’Aeronautica, morto cinque anni dopo in un incidente di volo con un Tornado a Garessio (CN), Gino Bartoli pilota appartenente alla regia aeronautica e poi all’aeronautica militare, deceduto a Roma nel 1954 per una malattia contratta in guerra e Paolo Lozzi, in forza all’Aves e deceduto in un incidente di volo a Tuscania il 23 gennaio 2014.

Seguirà poi il tanto atteso Air show delle Frecce Tricolori, che si svolgerà sabato e domenica.

Le Frecce Tricolori, costituenti il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, sono la pattuglia acrobatica nazionale (PAN) dell’Aeronautica Militare Italiana, nate nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi migliori piloti. Anche se, già dalla fine degli degli anni ’20 in Friuli Venezia Giulia inizia a prendere forma la prima espressione della acrobazia aerea collettiva grazie al Col. Rino Corso Fougier. Solo i migliori piloti accedono alle Frecce Tricolori: ogni anno se ne selezionano uno o due scelti tassativamente tra chi ha più di 1.000 ore di volo, e una volta entrati devono seguire un programma addestrativo d’inserimento graduale. Dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU, e la sede è l’aeroporto di Rivolto (UD)

Con dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie, le ha rese le famose in ogni dove.

Chi avrà la fortuna di assistere allo spettacolo potrà ammirare l'”Incrocio del Cuore”, una delle manovre più sorprendenti che questi piloti regaleranno a tutti i visitatori, oltre a la cosiddetta “Alona” , con inserimento del solista, una delle più emozionanti e spettacolari.

Da alcuni anni, le esibizioni della PAN si chiudono con la formazione al completo che disegna nel cielo un tricolore lungo cinque km, questo è valso alle Frecce Tricolori il record mondiale per la bandiera nazionale più lunga mai realizzata.

La sera del sabato alle ore 21,30 un altro evento straordinario, presso piazzale Mauri, concerto della Banda musicale dell’Aeronautica militare, 50 musicisti per 80 minuti di spettacolo, attraverso sinfonie di Beethoven, Mozart, Rossini ed arrangiamenti moderni diretti dal Maestro Marco Moroni.

Durante le due giornate dell’Air Show non sarà possibile accedere con alcun mezzo lungo tutto il tratto del lungolago da Montefiascone a Marta. Dai parcheggi sarà disponibile un servizio navetta gratuito fino all’area dello spettacolo. Le zone parcheggio adibite per assistere all’Air Show saranno tre:

Parcheggio N.1 Lago di Bolsena km 3,800 – Montefiascone (VT) Loc. La Valle

Parcheggio N.2 S.P. Verentana Loc. Fondaccio (Adiacente Caseificio Di Biagio Formaggi)

Parcheggio N.3 Strada delle Madonne – Marta (VT)

Costo del parcheggio: 5,00 €

Per tutte le informazioni è disponibile il sito www.airshowlagobolsena.it .