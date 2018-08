Inaugurata Fiera del vino di Castiglione in Teverina, l’assessore Troncarelli: “Evento di rilievo internazionale”

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – È con grande piacere che questo pomeriggio ho partecipato all’inaugurazione della 35esima edizione della Festa del #Vino dei Colli del Tevere, a #Castiglione in #Teverina. Ringrazio il sindaco Mirco Luzi per l’invito, il Comune intero, la ProLoco, le associazioni locali che ogni anno si impegnano affinché la festa cresca, con il patrocinio di #Provincia, #Cameradi #Commercio e #Regione.

Quello che più colpisce di appuntamenti simili è la capacità di coniugare la tradizione con le nuove sfide del mercato. Il settore vitivinicolo fa parte dell’identità storica della Teverina a cui manifestazioni come questa danno un respiro ben più ampio. Penso alla presenza, quest’anno, di delegazioni spagnole. Ma penso anche al ruolo cruciale che il #MuVis sta giocando per l’economia locale e per la cultura del vino.

Un plauso, quindi, al Comune e agli organizzatori della festa che con lungimiranza continuano ad investire sulla promozione del territorio, gettando così le basi per uno sviluppo duraturo di tutta l’area

Alessandra Troncarelli

Assessore Regionale