Viterbo, Cassia Nord in rifacimento… e sorge un equivoco

NewTuscia – VITERBO – Sono ripartiti i lavori di miglioramento nella città di Viterbo che prevedono oltre la realizzazione di strade, parcheggi, marciapiedi, anche l’ampliamento della Cassia Nord nel tratto tra lo svincolo della superstrada e la rotatoria nei pressi di Villanova.

Da giorni si riscontrano inevitabili disagi per la circolazione causati dal senso unico alternato in direzione del semaforo verso Montefiascone, ma nelle ultime ore sono arrivate testimonianze allarmanti riguardo alla demolizione di un casale antico su questo tratto di strada.

In realtà il piccolo casale è stato solo momentaneamente smontato per poi essere spostato in una zona più consona a sottolinearne la bellezza. Secondo le parole del sindaco, Giovanni Arena, sarà messo all’uscita della superstrada di Orte, come una sorta di biglietto da visita della città.

Molti passanti e associazioni hanno notato la cosa e credendo di vederlo demolito si sono allarmate. Una dimostrazione ne è questo video.