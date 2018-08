Torre Alfina, il Comune di Acquapendente investe 530 mila euro per la rivalorizzazione del giardino storico Cahen D’Avers

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con atto deliberativo di Giunta, il Comune di Acquapendente approva il progetto definitivo “Restauro, valorizzazione e conservazione giardino storico Cahen D’Avers a Torre Alfina” (€ 530.000.000).

“Con questo ennesimo atto”, sottolinea il Sindaco di Acquapendente Dottor Angelo Ghinassi, “manifestiamo la nostra ulteriore volontà di adoperarci per l’acquisizione tanto del castello quanto del bosco monumentale del Sasseto, attualmente bisognosi di un accurato restauro per ripristinare la leggibilità del disegno e delle forme originarie, in modo da conservarli e renderli fruibili ad un pubblico sempre più numeroso.