Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 02/08/2018

Viterbo

Mattinata all’insegna del tempo asciutto e soleggiato mentre al pomeriggio e in serata sono possibili locali acquazzoni o temporali anche intensi. Fenomeni in esaurimento nella notte. Temperature comprese tra +22°C e +37°C.

Lazio

Tempo stabile nelle prime ore del giorno mentre al pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare sulle zone interne con acquazzoni e temporali anche intensi. Più asciutto lungo le coste salvo qualche pioggia in serata in sconfinamento sul litorale meridionale.

Italia

Condizioni di tempo localmente instabile sulle regioni settentrionali con possibili acquazzoni fin dal mattino sulle Alpi. Al pomeriggio piogge e temporali sono attesi sui rilievi e sulla Liguria, con i fenomeni che in serata e in nottata potranno sconfinare specie sulle zone prealpine. Tempo stabile e soleggiato al mattino al Centro Italia, mentre al pomeriggio l’instabilità è attesa in aumento specie sulle zone interne di Toscana, Lazio e Abruzzo con piogge e temporali fin in serata. Più asciutto altrove con sole prevalente. Mattinata con sole prevalente al Sud, prima che possano svilupparsi acquazzoni e temporali anche intensi sulle zone interne sia Peninsulari che Insulari nelle ore pomeridiane. Fenomeni residui in serata, tempo nuovamente stabile ovunque nella notte.