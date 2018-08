Monterosi Fc: un altro centrocampista alla corte di mister Mariotti

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc è lieta di annunciare la conclusione dell’accordo col calciatore Gianmarco Gerevini. Fortemente voluto dal tecnico Marco Mariotti che l’ha affrontato lo scorso anno in Coppa Italia, il centrocampista classe 1993 proviene dalla compagine del Matelica con la quale ha sfiorato la vittoria del campionato di serie D.

Per il 25enne di Desenzano del Garda, cresciuto nelle giovanili del Brescia prima dei due anni in Lega Pro a Viareggio, anche due anni nella serie B portoghese vestendo le maglie dell’Atletico CP (terza squadra di Lisbona) e dell’Olhanense con le quali ha collezionato ben 62 presenze e 5 reti.

Un rinforzo importante quello regalato dal presidente Luciano Capponi che arricchisce la linea mediana del campo dove ci sarà anche Cristiano Palombi di ritorno dall’esperienza in ritiro con la Viterbese: “Ringrazio il mister ed il diesse Donninelli i quali hanno avuto la pazienza di aspettarmi – afferma il neo arrivato Gerevini – Arrivo in una delle squadre più importanti del Lazio. Sono pronto a dare tutto per questa nuova avventura. Ritrovo con piacere il mio compagno di squadra Messina il quale ha spinto molto nell’accettare l’offerta del Monterosi. I campionati in Portogallo? Un’esperienza che arricchisce il bagaglio calcistico di un calciatore e ti fa conoscere una nuova cultura sportiva, importante come quella portoghese”.

Monterosi Fc