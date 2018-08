Luisa Ciambella risponde al post su Facebook di Matteo Salvini

NewTuscia – VITERBO – Risposta di Luisa Ciambella al post pubblicato sul profilo Facebook del Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Caro Ministro Salvini,

sono Luisa Ciambella capogruppo del Partito Democratico al comune di Viterbo, immortalata nella foto che ha pubblicato, mi permetto di farle questa riflessione.

Si ricordi sempre che Lei è anche il mio ministro degli interni e deve per questo garantire l’applicazione dell’art. 2 e 3 della Costituzione per tutti i cittadini oltre che garantire la sicurezza per tutti.

È incredibile che non avverta in questi ultimi mesi ad 80 anni dalla promulgazione delle vergognose leggi razziali una escalation di episodi sempre più frequenti caratterizzati da intolleranze e violenze razziste. Il problema del Ministro dell’interno non è negare l’evidenza ma condividere il no ad ogni razzismo e prevenire ogni eventuale atto di questo genere. Un primo straordinario risultato sarebbe togliere dal lessico i toni aspri e le affermazioni dure che possono, in un momento difficile come quello attuale, amplificare la rabbia ed eccitare gli animi. Un Ministro degli interni non può dire ” dove sono gli episodi di razzismo” ma dovrebbe avvertire la responsabilità di prevenirli.

Faccia bene il suo lavoro e vedrà che non avrà la necessità di chiedere agli altri “dove?”.

Buon lavoro”.