La Macchina di Santa Rosa in Parlamento

NewTuscia – ROMA – La Macchina di Santa Rosa si presenta al Parlamento. Questa mattina vetrina d’eccezione per Gloria e la secolare tradizione legata a Santa Rosa, dal 2013 patrimonio immateriale dell’umanità con la Rete delle grandi macchine a spalla. L’onorevole Mauro Rotelli con l’assessore ai grandi eventi Marco De Carolis insieme al sindaco Giovanni Maria Arena hanno presentato a parlamentari, ministri e sottosegretari la Macchina di Santa Rosa.

Per l’occasione, è stato posizionato il bozzetto della Macchina dedicata alla patrona viterbese nella sala della Camera dei Deputati, in piena seduta d’aula. Presenti anche i senatori Francesco Battistoni e Umberto Fusco, Raffaele Ascenzi, ideatore di Gloria, la Macchina che sfilerà per la quarta volta il prossimo 3 settembre e il costruttore Mirko Fiorillo.