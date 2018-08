Il canzoniere grecanico salentino a Caprarola

NewTuscia – CAPRAROLA – Un concerto attesissimo quello che andrà in scena a Caprarola venerdì 3 agosto per il Festival “Di Voci e Di Suoni”. Ad esibirsi sarà il Canzoniere Grecanico Salentino, il più importante gruppo di musica popolare salentina nel mondo.

La stampa internazionale lo definisce come un gruppo che “ha pochi pari nella world music mondiale contemporanea”. In effetti il Canzoniere riscuote molto successo in tutto il mondo. Ora è in corso il tour europeo e una delle date, subito dopo quella di Amburgo, in Germania, e Namest, in Repubblica Ceca, sarà venerdì prossimo a Caprarola.

Lo spettacolo è un’esplosione di energia, passione, ritmo e magia, che trascinano in un viaggio dal passato al presente sul battito del tamburello, cuore pulsante della tradizione salentina.

La band è composta da Mauro Durante, Giulio Bianco, Emanuele Licci, Massimiliano Morabito, Giancarlo Paglialunga, Silvia Perrone e Alessia Tondo. Tutti artisti con alle spalle anni di carriera musicale e collaborazioni prestigiose sia individuali che con altre formazioni. Oggi sono uniti nel progetto Canzoniere Grecanico Salentino.

L’ultimo album, intitolato appunto “Canzoniere”, contiene i brani più celebri del gruppo e sarà disponibile sulla location del concerto di venerdì. Il piazzale di Santa Teresa, a Caprarola, è pronto ad esplodere con i suoni, le danze e le tradizioni del Salento più autentico e popolare.

L’inizio del concerto è previsto alle 21.30. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà comunque al chiuso presso il Salone delle Ex Scuderie Farnese di Caprarola.

Il biglietto ha un costo di 10€ intero e 7€ ridotto.

Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Amistrada, che si occupa dei ragazzi e le ragazze di strada di Città del Guatemala.

Info e prevendite: 346 6165131 329 3604044 www.compagniapeppinoliuzzi.it