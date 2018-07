NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Per celebrare il terzo anno del prematuro decesso del Maestro Antonio Pietretti, Umberto Coro con il patrocinio del Comune di Acquapendente realizzerà da Venerdì 3 a Domenica 5 Agosto gli eventi collegati alla ottava Edizione del Concorso “IncontrArti: la Rosa D’Oro”. I numerosi eventi collaterali, faranno da apripista alla premiazione di un Concorso letterario che assegnerà premi ai primi tre di ogni Categoria.

Per quanto riguarda la A (poesia) e la B (prosa in lingua italiana), 300 € e targa “La Rosa D’Oro” 2018 al primo arrivato, targa “La Rosa D’Argento” ed antologia della manifestazione al secondo arrivato, targa “La Rosa di bronzo 2018” ed antologia della manifestazione al terzo arrivato. Oltre ai vincitori, la Giuria potrà indicare altri ulteriori autori che riceveranno una pergamena con menzione d’onore, menzione speciale, segnalazione. Per quanto riguarda la Sezione C (poesie in dialetto con obbligo di traduzione riservata a Case di Riposo e Centri Anziani), al primo classificato verrà assegnata una campana in ceramica “Rosa d’oro” oltre a pergamena nome autore e Casa di Riposo più antologia, al secondo classificato campana in ceramica “Rosa d’argento” pergamena con nome autore e Casa di Riposo più antologia, al terzo classificato campana in ceramica rosa di bronzo, pergamena e nome d’autore di Casa di Riposo più antologia. Ed infine per la Sezione D (racconti brevi e piccole storie) in lingua italiana, al primo classificato targa rosa d’oro con pergamena nome autore e Casa di Riposo più antologia, al secondo classificato targa rosa d’argento con pergamena nome autore e Casa di riposo più antologia, al terzo classificato targa rosa di bronzo con pergamena nome autore e Casa di Riposo più antologia. Previsti anche in questo caso premi ulteriori e segnalazioni.