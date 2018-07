Confcommercio Lazio Nord. Presentata Confguide la Federazione Nazionale delle Guide Turistiche

NewTuscia – VITERBO- All’indomani degli Stati Generali promossi dall’Assessorato al Turismo di Viterbo, Confcommercio Lazio Nord presenta Confguide, aderente al sistema di rappresentanza unitario nazionale delle guide turistiche, ambientali e accompagnatori turistici.

Confguide si prefigge lo scopo di aggregare i singoli professionisti afferenti al settore turismo unendo le forze a beneficio della qualità e del valore dell’attività lavorativa.

Un coinvolgimento proficuo della categoria delle guide turistiche, in uno scenario turistico sempre più importante, sia territoriale, nazionale ed internazionale.

Confguide si adopera affinché la formazione e l’aggiornamento della categoria garantiscano un elevato standard qualitativo, garantendo un migliore inserimento nel mercato del lavoro.

Confguide combatte contro l’abusivismo, sensibilizzando le Istituzioni al rispetto delle norme e di campagne informative.

L’indiscussa professionalità delle guide turistiche, attraverso la Federazione, garantisce la tutela del cliente la valorizzazione del patrimonio storico artistico archeologico antropologico enogastronomico e paesaggistico del nostro territorio.

Siamo felici di aver presentato la Federazione a Viterbo, che insieme a Rieti, formerà Confguide Lazio Nord – ci dice il Presidente Leonardo Tosti.

Molti gli argomenti trattati con le guide presenti con le quali abbiamo già messo in programmazione corsi pensati ad hoc e progetti comuni da presentare per l’anno in corso e per il 2019.

Il prossimo tavolo è fissato per settembre. Per coloro che vogliono maggiori informazioni: confcommerciolazionord.viterbo@gmail.com – tel. 0761/1521636 www.confcommerciolazionord.it