Canale Monterano, approvato il DUPS

NewTuscia – CANALE MONTERANO – Consiglio Comunale del 30 Luglio scorso: con 8 voti favorevoli e 4 contrari approvato il Dups (Documento Unico di Programmazione Semplificato) 2019/2021. A riassumere gli elementi salienti dell’atto è stato il Vice Sindaco con delega al Bilancio, Stefano Ciferri, ricordando come il documento riassuma le linee programmatiche dell’Amministrazione e lo stato della loro attuazione.

“Il Dups – commenta Ciferri – mostra inequivocabilmente una corrispondenza agli obiettivi programmatici definiti ad inizio mandato e parametri economico-finanziari dell’Ente finalmente incoraggianti rispetto alla situazione ereditata. Particolarmente positivi i dati sul grado di autonomia finanziaria, sulla pressione fiscale pro-capite, passata dai 784,53 euro del 2017 ai 692,92 prevista nel 2018, sulla gestione del patrimonio comunale, che va verso il pieno affidamento degli immobili, sulla situazione di cassa, con un fondo al 31/12/2017 che ammonta a +368.899,81 e uro, sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa, che in due anni è scesa a zero, facendo risparmiare al Comune oltre 18.000 euro di interessi bancari rispetto al 2016.”

“Buono anche il grado di rispetto delle linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016/2021 – continua Ciferri – linee che saranno, nei tre anni che ci rimangono, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione, che comunque si dovrà concretizzare al termine del mandato amministrativo. Efficaci anche le soluzioni adottate per abbassare la spesa generale dell’ente, soprattutto in settori come le assicurazioni e le manutenzioni.”

“L’Amministrazione Comunale – conclude il Sindaco di Canale, Alessandro Bettarelli – dimostra carte alla mano di riuscire a porre in essere un processo virtuoso teso a restituire al cittadino quote sempre maggiori di fiscalità, sotto forma di investimenti diffusi e servizi assicurati. Un primo passo in tal senso è stato fatto nel Bilancio 2018 dove è stata applicata una quota dell’avanzo di amministrazione per finanziare opere pubbliche significative per tutta la comunità. Cifre contenute, che però dimostrano come Canale Monterano sia sul binario giusto, autosufficiente e svincolato dal ricorso forzoso ai debiti con le banche, procedura che ha contraddistinto purtroppo un certo modo di fare degli anni passati.”