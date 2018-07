Annalisa e Pfm, due big in concerto a Vallerano

NewTuscia – VALLERANO – Coppia di big in concerto a Vallerano per le celebrazioni in onore di San Vittore, al via il prossimo 16 agosto.

Il programma dei festeggiamenti, a cura della Deputazione guidata dal presidente Enrico Poli prevede infatti, oltre a tantissimi appuntamenti di vario genere, tra cui l’immancabile spettacolo pirotecnico, anche due live gratuiti di calibro straordinario, rappresentativi, ciascuno a suo modo, della grande musica italiana.

Venerdì 17 agosto ad esibirsi sarà la Premiata Forneria Marconi, una band storica nel panorama artistico nazionale.

Vallerano è una delle tappe del tour “Emotional Tattoos”, che prende il nome dall’ultimo album del gruppo.

La Pfm, che nasce nel 1970 è la formazione rock italiana più famosa al mondo, l’unica ad avere scalato la classifica “Billboard” negli Stati Uniti e ad aver ottenuto successo fuori dai confini nazionali.

Tra le maggiori esponenti della musica progressive, la band tra gli anni 80 e 90 fu una delle più conosciute ed apprezzate all’estero.

Memorabili, al riguardo, nel 1976 la visita della Regina Madre durante le prove del concerto alla Royal Albert Hall e, l’anno successivo, la conquista di un posto ufficiale in The Illustrated New Musical Express Enciclopedia of Rock con la copertina di Jet lag inserita nel libro The Illustrated History of the Rock Album Cover, che raccoglie le più belle copertine del mondo.

Dopo oltre quarantacinque anni ininterrotti di successi, la Pfm pubblica, nel 2017, Emotional Tattoos, diciassettesimo album in studio ed intraprende un nuovo tour.

A Vallerano la band si esibirà, in un live gratuito, venerdì 17 agosto in piazza della Repubblica, novità di quest’anno.

Sabato 18 agosto, sarà la volta di Annalisa che invece canterà nella location tradizionale di via del Ruscello.

Sulle scene musicali dal 2011, la giovane artista nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio videoclip italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014-

Ha vinto la sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 ed inoltre è stata scelta per rappresentare l’Italia agli Mtv Italia Awards 2013.

Tra le voci più promettenti nel panorama italiano, Annalisa sbarca più volte al Festival di Sanremo: l’ultima, nel 2018, con il brano ‘Il mondo prima di te’ che si classifica al terzo posto e diventa un vero e proprio tormentone, conquistando il disco di platino.

Con Benji & Fede, domina le classifiche dell’estate 2017 con la hit ‘Tutto per una ragione’.

Il suo ultimo singolo ‘Bye Bye’ dà il nome al tour con cui sta girando l’Italia e che il 18 agosto farà tappa a Vallerano.

