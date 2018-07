Straordinario successo per la Squadra acrobatica delle frecce Tricolori sui cieli di Ladispoli

di Stefano Stefanini

NewTuscia – LADISPOLI – Grande folla, entusiasmo e commozione per lo spettacolo delle Frecce Tricolori, che si sono esibite nel cielo di Ladispoli per l’Air Show di sabato 28 e domenica 29 luglio. Previsto in città l’arrivo di migliaia di turisti, provenienti da tutta Italia, per conoscere le bellezze e le prelibatezze di Ladispoli. Ma l’esibizione delle Frecce Tricolori rappresenterà uno dei momenti più importanti nella storia della città. Il conto alla rovescia per il Ladispoli Air Show 2018 è cominciato, l’attesa è palpabile nell’aria.

Questo il programma delle esibizioni: 16:50/17:10 HH139 elicottero AM, 17:10/17:20 TEAM FLY ROMA 4 aeromobili in formazione, 17:20/17:30 PITTS SPECIAL biplano storico acrobatico, 17:30/17:50 TEAM INFINITY 10 aeromobili elica in formazione, 17:50/18:00 TEAM R44 2 elicotteri, 18:00/18:08 2 EFA jet 4° Stormo caccia (serie di sorvoli), 18:10/18:35 Frecce Tricolori. «L’evento sarà osservabile lungo tutto il lungo mare di Ladispoli», ha assicurato Marco Milani, assessore a Cultura, Turismo e Sport.

Il cielo si è colorato di bianco, rosso e verde per l’Air Show 2018. Gli aerei della squadra acrobatica dell’Aeronautica militare hanno sorvolato tutta la fascia costiera da Partica di mare sino a Cerenova e Marina di Cerveteri nell’ambito della manifestazione che le ha vede protagoniste.

Capillare ma discreta la presenza delle Forze dell’Ordine in ogni parte della città, estesalontano dai luoghi dell’esibizione. Anche i cittadini hanno partecipato con interesse all’evento: «Varie attività commerciali hanno aderito alla convenzione per il menù tricolore, un modo per celebrare anche a tavola il valore delle Frecce Tricolori.

Da molti cittadini è stato accolto l’invito a esporre la bandiera italiana alle finestre, per far sentire il calore della città Ladispoli e degli ospiti ai nostri top-gun che rappresentano uno dei vanti delle Forze Armate», queste le dichiarazioni del sindaco Alessandro Grando.