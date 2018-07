Nel secondo trimestre 2018 imprese della Tuscia in aumento del +0,6%

Secondo il Rapporto Movimprese, che elabora i dati delle Camere di Commercio, nella provincia di Viterbo in crescita i settori primario e terziario.

NewTuscia – VITERBO – Nel secondo trimestre 2018 le imprese della provincia di Viterbo consolidano il trend positivo mettendo a segno un +0,6%, lo stesso dello scorso anno nel medesimo periodo. È quanto emerge dall’analisi dei dati sulla natalità e mortalità delle imprese tra aprile e giugno 2018, diffusi da Unioncamere – InfoCamere, in cui si è registrato un saldo positivo di 238 unità, con 589 iscrizioni e 351 cancellazioni. Pertanto il totale delle imprese presenti nei registri della Camera di Commercio Viterbo alla fine di giugno risulta pari a 37.988 unità, di cui 7.307 imprese artigiane che nel 2° trimestre 2018 presentano un saldo positivo di 49 imprese. Anche nel Lazio si registra un tasso di crescita positivo pari +0,7%, superiore alla media nazionale che presenta una tasso di variazione del numero di imprese del + 0,5%.

Dall’analisi settoriale tra la fine del secondo trimestre 2018 e lo stesso periodo dell’anno 2017, si evidenzia una variazione positiva nel settore agricolo, settore che rappresenta il 31,3% del totale delle imprese, e uno stock di imprese registrate cresciuto dello 0,2%. Le attività manifatturiere, che comunque rappresentano il 5,5% del totale delle imprese registrate, subiscono un calo pari al –0,8%, così come le costruzioni -0,1%, settore che rappresenta il 12,9% del totale delle imprese e che continua nella sua fase di contrazione su base annuale, anche se nell’ultimo trimestre ha fatto segnare un timido segno positivo. In diminuzione anche il comparto dei trasporti del -0,5%, e le attività finanziarie ed assicurative -2,2%.

Continua il rafforzamento delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, +2,77%, con oltre il 6% del totale delle imprese presenti sul territorio. In crescita anche i servizi di informazione e comunicazione +6,6%, e il noleggio e agenzie di viaggio +2,5%. Aumentano la propria base imprenditoriale anche le attività artistiche e di intrattenimento +2,4%, e le attività professionali e scientifiche +3,6%, anche se il peso economico di questi comparti è molto marginale nel contesto economico provinciale. Buono lo stock delle attività immobiliari +3,4%. Insomma il settore primario e terziario continuano in questa fase a trainare il sistema imprenditoriale viterbese, mentre sembra rallentare il trend discendente del settore secondario e delle costruzioni.

Per quanto riguarda la forma giuridica in termini percentuali si registra la lieve diminuzione delle ditte individuali che passano dal 63,2% del 2017 al 62,7%nel secondo trimestre 2018, e un aumento delle società di capitali che dal 17,8% crescono al 18,4%. Invariate le società di persone e le altre forme in termini percentuali.