Dal 1 al 19 agosto torna “l’Agosto montefalchese” e la “Fuga del Bove”, il grande contenitore di appuntamenti dell’estate umbra

NewTuscia – MONTEFALCO – Dalle atmosfere della seconda metà del XV secolo fino ai giorni nostri con la musica e la voglia di divertirsi degli anni Sessanta e Sessanta.

Dal 1 al 19 agosto torna a Montefalco il grande evento “Agosto montefalchese” e la “Fuga del Bove”, il grande contenitore di appuntamenti che animeranno l’estate umbra organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ente Fuga del Bove, il Consorzio Tutela vini Montefalco e l’associazione Paiper.

Il programma è stato presentato lunedì 30 luglio nella Sala Fiume di Palazzo Donini dall’assessore al turismo del Comune di Montefalco Daniela Settimi, da Alessia Vergari della commissione artistica dell’Ente Fuga del Bove e da Carlo Delicati dell’Associazione Paiper Festival, alla presenza di Giampiero Fusaro, Presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini.

“Ogni anno a Montefalco succede un piccolo grande miracolo – commenta l’assessore Daniela Settimi – la nostra città si trasforma per accogliere al meglio le migliaia di visitatori e turisti che vengono nella Ringhiera dell’Umbria per vivere insieme a noi la magica atmosfera dell’Agosto Montefalchese. Si tratta dell’appuntamento più atteso dell’ estate nella nostra regione. La città è pronta per offrire ai cittadini e ai visitatori un’ indimenticabile agosto con un cartellone pieno di eventi e manifestazioni capaci di attrarre un vasto pubblico. Proprio per garantire la migliore riuscita degli eventi a programma abbiamo predisposto uno scrupoloso piano di sicurezza in collaborazione con il responsabile, l’architetto Leonardo Orsini, con il vicesindaco Luigi Titta, con il comandante della stazione dei carabinieri Lo Bruto e con il nostro corpo di polizia municipale, gli uffici comunali che stanno lavorando da giorni affinché sia garantito il migliore svolgimento della manifestazione in linea con le direttive del Decreto Gabrielli.

Proprio per questa ragione ed al fine di garantire l’incolumità di ogni cittadino e turista abbiamo predisposto il piano di sicurezza ed attuato misure ad hoc per le quali chiediamo in primis la comprensione e la collaborazione dei cittadini e residenti nel centro storico”.

L’atteso Paiper Festival inizierà nel prossimo fine settimana con il concerto di Pupo venerdì 3 agosto, dei Gibson Brothers sabato 4 agosto e con la sfilata delle “Stelle in passerella” domenica 5 agosto, per terminare il 15 agosto con il concerto di Alan Sorrenti. Il programma è stato spiegato nel dettaglio da Carlo Delicati: “La città è pronta per accogliere la Paiper Family. Oltre alle quattro grandi serate nella “Love Area” allestita in piazza del Comune, ci saranno altre due aree, la “54 Avenue” e la “Bandiera Gialla – Odissea” nella zona di Borgo Garibaldi, all’ingresso del centro storico con oltre venti i deejay che si alterneranno nelle quattro serate”.

Gli eventi dell’Agosto montefalchese proseguiranno dal 6 al 9 agosto con l’esibizione sul palco in piazza del Comune dei “Pino Daniele Project”, la “Mother’s Garage band, gli “Swingle Kings” e la “Blue band”. Nella notte di San Lorenzo Montefalco aderirà alla manifestazione nazionale Calici di Stelle con l’evento “Sagrantino sotto le stelle”: in programma degustazioni di vino abbinati ai piatti tipici a cura del Consorzio tutela vini Montefalco.

Il 12,13 e 14 agosto si entra nel vivo della rievocazione storica della Fuga del Bove con le gare dei tamburini, sbandieratori, dello spettacolo dei quartieri, della Balestra e della Staffetta per la conquista del Falco d’oro da parte dei quattro quartieri.

“Quest’anno ci saranno molte novità – ha spiegato Alessia Vergari: nel Banchetto rinascimentale del 1 agosto avremo nuovi intrattenimenti tipici dell’epoca con giullari e trampolieri che accoglieranno circa 500 commensali, ed anche nel corteo storico sono state introdotte le allegorie per renderlo sempre più unico. Per quanto riguarda gli spettacoli dei quartieri, il tema di questa edizione sarà Astri e metalli”.

L’Agosto montefalchse prosegue il 16 agosto nel giorno dedicato a Santa Chiara, patrona di Montefalco: la città si illuminerà di notte con le lampade dei devoti che partecipano alla sacra processione, mentre il 17 agosto ci sarà in piazza del Comune il concerto dei The Sun ed a seguire lo spettacolo pirotecnico.

Il programma dei concerti si chiude il 18 agosto con l’esibizione di “Simone Grassi Swingset” e l’estemporanea d’arte a cura dell’associazione Videoes e Un sorriso per te.

Gran finale domenica 19 agosto con la Fuga del Bove, l’attesa sfida che vedrà gareggiare i bovi dei quattro quartieri alla conquista del palio dipinto da David Pompili”.

In contemporanea all’Agosto montefalchese, a Montefalco sarà possibile visitare anche la grande mostra “Capolavori del Trecento”.

Comune di Montefalco