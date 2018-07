Dati Goletta dei laghi, Battistoni: “Nessun dato specifico fornito”

NewTuscia – VITERBO – Una risposta senza risposte. Da un lato i sindaci dei comuni che hanno posto delle specifiche domande, dall’altra un’associazione che “risponde senza rispondere alle domande”.

Quello in atto è un vero e proprio terrorismo mediatico. La solita boutade che fa male solo al territorio, un territorio importante che rappresenta un fiore all’occhiello dell’intero centro Italia.

Le domande di tutti i sindaci sono coerenti, e le sottoscrivo anche io: Legambiente può renderci edotti dei dati specifici? Può scrivere una risposta in cui cita esattamente il luogo di analisi dei campioni di acqua? Può spiegare il protocollo utilizzato per la campionatura? Può fornire dettagli esaustivi in merito alla metodologia di campionamento? Può riportare esattamente i dati che sono stati citati solo di sfuggita sullo stato di salute delle acque?

Quando si fanno delle accuse mirate, non si può rimanere generici.

E proprio in merito a questa vicenda, chiedo un chiarimento all’Arpa, poichè essa è l’unica titolata a svolgere controlli ed emettere dati certi sullo stato di salute del lago, che da quanto mi risulta dai dati pubblicati sul sito internet, siano addirittura eccellenti.

Così in una nota, Sen. Francesco Battistoni