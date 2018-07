Viterbo, l’eclissi con Tutankhamon, uno straordinario successo

Circa 300 i visitatori che hanno scelto

la mostra e l’osservazione astronomica

NewTuscia – VITERBO -Un esperimento perfettamente riuscito: sono circa 300 i cittadini che hanno scelto di essere in piazza San Lorenzo ieri, venerdì 27 luglio, per l’apertura straordinaria della mostra “I tesori di Tutankhamon” e l’iniziativa “L’eclissi con Tutankhamon” che ha consentito l’osservazione della eclissi totale di luna tramite telescopio astronomico professionale.

I visitatori provenienti da ben oltre i confini della provincia di Viterbo hanno accolto positivamente l’iniziativa organizzata da Fondazione Caffeina Cultura in collaborazione con Archeoares e col sostegno della Curia Vescovile di Viterbo. Sono già in programma altre aperture speciali in notturna della mostra di Tutankhamon che saranno annunciate nelle prossime settimane: una modalità che, stante lo straordinario successo della prima di ieri sera, sarà senz’altro ripetuto.