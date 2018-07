Noi per Vetralla: “Vetrallesi razzisti? Il sindaco Coppari e la Presidente Ragonesi chiedano scusa”

NewTuscia – VETRALLA – Con un farneticante documento inserito nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27 Luglio, senza che venisse discusso precedentemente in commissione, quindi in palese violazione dell’articolo 8 del Regolamento del Consiglio, la maggioranza, per bocca della Presidente Ragonese, riesce ad offendere l’intera popolazione di Vetralla. Le opposizioni hanno richiesto il rinvio della discussione del documento per averne contezza e considerata la palese violazione dei regolamenti; la presidente Ragonese invece è andata avanti lo stesso, in sfregio alle prerogative della minoranza, senza il minimo riguardo della democrazia e dei regolamenti per il cui rispetto da parte di tutti viene profumatamente pagata dai cittadini.

Tutto questo per affermare una serie di ovvietà, di preconcetti partoriti dalle menti di una parte politica ed infine, ancor più grave, per offendere i cittadini di Vetralla che, secondo quanto affermato, sono razzisti e xenofobi.

Chiedano scusa questi signori ai Vetrallesi, per la loro incapacità nell’amministrare ed oggi anche per gli insulti. Ci dica la signora Ragonese a quali episodi razzisti si riferisce, a quali rigurgiti neofascisti assistiamo sul territorio di Vetralla, di quali manifestazioni di inciviltà si sono resi protagonisti i Vetrallesi; o forse ciò è frutto di fantasiose ricostruzioni ideologiche, a cui la signora ci ha abituato, per giustificare la sua presenza ed emergere dal nulla? Non lo sa, perché lei, come tutti gli altri, sindaco in testa, non ha la percezione del territorio, se questi signori andassero qualche volta a Cura, potrebbero rendersi conto che i giardini pubblici sono ormai off limit per i cittadini, mentre sono luoghi di bivacco e chissà cos’altro da parte di immigrati.

Chieda scusa l’assessore Costantini che dopo aver indebitamente aumentato la TARI del 30% risponde alle opposizioni con arroganza che se non gli va bene di rivolgersi alla procura! Chiedano scusa la Tosini, Pasquinelli e il sindaco, che non fanno che giustificare i loro insuccessi perché colpa della passata amministrazione (ancora?!). Chieda scusa Postiglioni, secondo il quale la figuraccia fatta con la zona pedonale dello scorso fine settimana, è colpa dei commercianti, un elenco di ben 32 attività che il consigliere Zelli ha chiesto di visionare, ma che lui si è guardano bene dal mostrare, evidentemente una bufala per nascondere la propria inettitudine; anche qui la colpa è degli altri.

Arroganza, prevaricazione, presunzione, incapacità miste a preconcetti ideologici, questa è l’amministrazione di Vetralla oggi guidata da un sindaco assente e sempre più in balia delle beghe tra i piddini Postiglioni-Tosini-Palombi e i mal di pancia del gruppo Passione Civile ormai allo sfascio.

Gruppo

Noi per Vetralla