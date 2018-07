Tarquinia, convocato il consiglio comunale per martedì 31 luglio

NewTuscia – TARQUINIA – Si informa la cittadinanza che è stato convocato, presso la Sala Consiliare ,il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione per MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018 ORE 10,00, per la discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

Comunicazione adozione delle delibere di Giunta Comunale n. 52 del 13/04/2018 e n. 82 del 05/06/2018 relative a prelevamenti dal fondo di riserva; Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27/07/2018 – Seconda variazione al bilancio di previsione 2018/2019/2020, e relativi allegati, adottata con i poteri del Consiglio Comunale (art. 175, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.); Bilancio di previsione 2018-2020. Artt. 175, co. 8, e 193, co.2, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Assestamento generale del Bilancio di previsione, applicazione dell’avanzo di amministrazione e verifica della salvaguardia degli equilibri. Richiesta di riconoscimento dell’interesse pubblico sulla proposta di variante al progetto autorizzato con P.D.C. in deroga n. 6/17, previa Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2017 – Proponente Soc. Gordiano s.r.l. ; Accettazione cessione gratuita area urbana in Tarquinia Via delle Croci catastalmente individuata al Foglio 73 Particella 653.