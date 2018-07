Piattaforma Futuro, Aurigemma (FI): “Vvalori Forza Italia pilastri per vero cambiamento”

NewTuscia – ROMA – “L’iniziativa Piattaforma futuro, insieme ai colleghi Parisi e Maselli, è partita dall’esigenza di far convergere il lavoro degli amministratori dei 378 Comuni della nostra Regione, eletti anche in altre liste e partiti, che si riconoscono però negli ideali liberali e popolari. Tutto questo è nato dopo numerosi incontri che abbiamo avuto con aziende, imprese, categorie, sindacati del Lazio, che rivendicano con forza un cambio di passo da parte della politica. Non vogliamo creare un ulteriore soggetto politico, ma un gruppo di lavoro che si impegna ad ascoltare le istanze dei territori e a fornire risposte su tematiche concrete, come la sanità, i trasporti, il lavoro e le infrastrutture. Già in vista del collegato che approderà in commissione regionale bilancio la prossima settimana, abbiamo lavorato insieme per cercare di risolvere, con pochi ma significativi emendamenti, le criticità che ci sono state sottoposte. Non vogliamo mercanteggiare, né tantomeno fare la stampella della maggioranza, che peraltro non c’è all’interno dell’aula consiliare. Siamo e resteremo opposizione, cosi come è stato deciso dagli elettori lo scorso 4 marzo, ma saremo una minoranza propositiva, che è abituata a confrontarsi per risolvere le problematiche rilevanti. Lasciamo ad altri i cambi di casacca, in cambio magari di poltrone, che ricordano un po’ i vecchi modelli di fare politica.”

Questo è quanto dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma, a margine di un incontro che si è tenuto oggi ad Ardea con alcuni consiglieri comunali ed esponenti locali.

“Parte oggi – prosegue Aurigemma – l’iniziativa “aperti per ferie”, che ci vedrà impegnati, insieme ai colleghi Parisi e Maselli, a visitare i Comuni della nostra regione, parlando con gli amministratori locali in modo da comprendere al meglio le varie istanze. Oltre a questi incontri, ci sarà poi il 28 e 29 settembre una manifestazione, che ci vedrà coinvolti su un tema delicato come la sanità, dove poter presentare proposte valide e chiare su un argomento molto sentito dalla cittadinanza. Sempre a settembre, il primo importante momento di ascolto e riflessione, al ritorno dalle vacanze, sarà il tradizionale evento promosso dal Presidente del Parlamento Europeo e vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, a Fiuggi”