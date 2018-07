Cerveteri, questione cimitero e passerelle per disabili: l’intervista a Francesca Toto (Lega)

NewTuscia – CERVETERI – Di oggi l’intervista alla radio Centro Mare Radio al coordinatore comunale Lega Salvini premier Francesca Toto di Cerveteri.

Come sempre abbiamo dovuto documentare e in mettere a nudo le numerose negligenze dell’amministrazione Pascucci, in particolare quella sui disabili per le finte passerelle al mare. Passerelle inutilizzabili dalla popolazione disabile, e per quanto riguarda la questione ormai decennale del cimitero che dovrebbe essere il quinto a Cerveteri.

Sulle spiagge libere di Cerveteri sono state messe delle pedane che però si interrompono a 15 metri dalla spiaggia una assurdità anche solo pensare che un disabile possa riuscire ad utilizzarle come è un’assurdità pensare che sia veramente utilizzabile una poltrona posta su una spiaggia libera dalla seppur tanto volenterosa Protezione Civile in questi ultimi giorni ci sono pervenute tantissime e rimostranze per queste passerelle che sono solo l’ennesimo spot propagandistico di Alessio Pascucci e Giuseppe zito che nulla hanno a che vedere con il rispetto della dignità delle persone. Richiediamo ormai da tanto tempo che i disabili abbiano eguali diritti ad iniziare dall’accesso al secondo piano del museo Etrusco archeologico di Cerveteri fino a tutto il resto dell’abbattimento delle barriere architettoniche previsto dalla legge solo quando inizieremo a ricevere le testimonianze delle persone disabili che ci dicono che il servizio ha funzionato Allora solo quel. Si potrà dire qualcosa funziona.

Come ci tramanda il fiero popolo Etrusco, i defunti vanno onorati e rivordati.

Il culto degli antenati al centro della vita sociale etrusca, è divenuto oggi marginale per gli attuali amministratori cerveterani, che si trovano ad occupare oggi lo scranno etrusco ignorandone la storia.

In particolare a Cerveteri moltissime persone, nell’ultimo anno, hanno manifestato il loro grave disappunto aggravato dal momento più doloroso della loro vita… di dover addirittura andare a cercare un posto nel comune vicino per i loro cari venuti a mancare.

E dover poi purtroppo, ma questa osservazione non vuold scaturire una polemica, leggere incaute e disinformate rimostranze di alcuni ladispolani sul fatto che i defunti provenienti da Cerveteri paghino una cifra inferiore rispetto a quelli propri di Ladispoli per la sepoltura nel loro stesso cimitero.

Ebbene, chiarito questo aspetto grazie al precedente intervento in radio del sindaco Alessandro Grando di Ladispoli, che, con chiarezza precisa che i defunti di Cerveteri sono solo in transito presso il cimitero di Ladispoli ed è per questo motivo che i loro parenti pagano un importo Inferiore, … come cittadini di Cerveteri ci poniamo la domanda del perché ancora non ci sia stato il promesso ampliamento del cimitero dei Vignali in campagna elettorale 2012 già approvato con delibera di giunta n 113 del 8 agosto 2011 a firma Gino Ciogli.

La tanto sbandierata ” emergenza cimitero ” di Pascucci / Zito é stata solo a loro strumentale per ottenere qualche voto.

Non venissero a fare lezioni di moralità visto che proprio il loro governo, del quale sono fautori ma anche carnefici, non ha rispetto né per disabili, né per defunti.

Il quinto cimitero di Cerveteri infatti é a nostro avviso una bufala.

Come anticipato dall’ex Sindaco Guido Rossi in alcuni comunicati stampa e sottolineato dai consiglieri Belardinelli e Ramazzotti,

durante e dopo la campagna elettorale – che ringraziamo tutti – bisogna mettere cervello nelle azioni che si compiono, specie se riguardano la pubblica utilità.

Noi siamo per l’ampliamento del cimitero si può fare di via Dei Vignali , per il quale per tale erano stati stanziati un milione e mezzo di euro con delibera di giunta del 2011 e modificato il piano triemnale degli interventi delle OO.PP.

Oggi, a distanza di 7 anni, non abbiamo nulla. A parte soldi e tempo di dirigemti pubblici, e architetti di private associazioni che abbiamo pagato per un progetto che definiamo ” fantasma ” .

Ma il vicesindaco Giuseppe Zito darà conto di quei soldi buttati dalla finestra, continuando a dire, come referente del bilancio che non ci sono i fondi per le famiglie in difficoltà… ?

Buttati dalla finestra da Zito oltre €11.000 per un progetto, l’ennesimo non fatto, come quello dell’asilo nido comunale, promesso anche questo in campagna elettorale nel 2012 che tutti ricordiamo.

Ma non solo, i dirigenti ed tutto il personale vomunale che lavora dietro le medesime scrivanie, lo stipendiamo sempre noi cittadini per i progetti che come caramelle di un vambino capriccioso vengono talvota somministrate al ” piccolo ” di turno.

Noi della Lega diamo per il rispetto delle norme , dei lavoratori e dei fondi pubblici.

Siamo ad una serie oramai, innumerevoli gli errori, che nessuno paga.

Sapendo già che non avremo i dovuti chiarimenti inevasi con documentate testimonianze da Zito che preferisce lasciarsi andare sui social, pubblichiamo noi sulla nostra pagina lega Salvini premier Cerveteri i documenti relativi a quanto da noi affermato, con la promessa che anche in questo caso andremo a fondo con l’opposizione su ringraziata con cui collaboriamo attivamente, chiederemo controlli alla Guardia di Finanza ed alla Corte dei Conti.

Ai cittadini diciamo ” noi ci siamo!” , e, portiamo avanti le giuste istanze e richieste comunali, certi che non si possa né tacere, né continuare a sperperare i pochi soldi pubblici per speculazioni varie.

Il coordinamento comunale Lega Salvini Premier Cerveteri

Francesca Toto