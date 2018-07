Sabato torrido? Ci pensa Sport’n’Roll a regalarvi una fresca serata di sport, musica e divertimento a Tarquinia Lido

NewTuscia – TAQRUINIA – Sarà un sabato caldissimo, quello che chiude questo luglio: e allora cosa c’è di meglio di scendere al mare per una serata di sport, musica e divertimento? Un menu così variegato lo offre solo Tarquinia Lido con Sport’n’Roll, che sin dalla mattina ma soprattutto dalle 19 in poi animerà vie e spiagge della cittadina tirrenica.

Iniziamo con i tornei sportivi: momento di agonismo, ma anche di dolce ricordo quello in programma allo stabilimento balneare La Pineta, sul cui campetto, dalle 21, si giocherà la finale del Memorial Marco Perugini di Pallavolo. Al termine, la cerimonia di premiazione e l’omaggio a Marco, scomparso proprio il 28 luglio di due anni fa.

Agonismo anche nella Next Generation Arena, con il torneo di Beach Tennis che si svolge nella spiaggia proprio antistante al BigAirbag, il grande materasso dove tuffarsi a corpo libero grazie all’assistenza dello staff del Parco Avventura Riva dei Tarquini.

Andando con ordine a riassumere gli appuntamenti di giornata, con lo sport si parte la mattina alle 8 e 30, con la passeggiata in canoa organizzata da Assonautica nella Water Arena. Alle 21 e 15, poi, lezione di pilates con Raffaela Renzi in Piazza degli Eventi e poco dopo, alle 21 e 30, nella Bike Arena, l’esibizione di Mountain Bike a cura di Etrusca Bike.

Poi la nutritissima parentesi musicale: si parte alle 22 in piazza della Cantera, con l’atteso concerto degli Elephants&Castles introdotti dalle sonorità di Lorenzo Passamonti, alias Giraffe. Alle 22 e 30, in piazza degli Eventi, suoneranno i Lez Bon-Ton mentre, in piazza dello Sport, partirà una sessione quasi sperimentale che unirà vari componenti di band locali in un’esibizione sicuramente godibile.

Sport’n’Roll è organizzato dalla ProLoco Tarquinia con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione di Assotur, Sib, Evensound, Domus Artis, Cag e Camping Village Riva dei Tarquini.