Prosegue la stagione teatrale estiva al teatro romano di Ferento con “Carmina Burana di Carl Off” e il “Trittico in danza”

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – VITERBO – Sono diciannove gli appuntamenti in cartellone, tra danza, classici e nuove proposte, per la 53esima stagione estiva di spettacoli nell’incantevole scenario dell’area archeologica di Ferento (Viterbo): undici all’interno dell’antico teatro romano, otto nello spazio adiacente le antiche terme per “Tramonti a Ferento”.

Cento artisti sul palco per il grande incontro tra la musica classica e quella popolare la sera del 27 luglio con “Carmina Burana di Carl Off” , direzione artistica di Giovanni Cernicchiaro, giochi di fuoco di Lucia Igniferi.

Spettacolo altrettanto suggestivo il 28 luglio con lo Spellbound Contemporary Ballet che metterà in scena “Trittico in danza. Omaggio a Rossini” che raccoglie tre recenti creazioni del coreografo Mauro Astolfi. Una grande artista, Debora Caprioglio, il 30 luglio, a “Tramonti” interpreterà “Callas d’incanto“, un ricordo dell’indimenticato soprano scritto e diretto da Roberto D’Alessandro.

Il 31 luglio nell’antico teatro risuonerà la musica dal vivo che accompagnerà “La voz del Flamernco” spettacolo di danza con coreografie di Carmen Meloni. Un altro classico in scena il 2 agosto, “Pseudolo” di Tito Maccio Plauto, interpretato da Ettore Bassi per la regia di Cristiano Roccamo. Tradizionale e straordinario appuntamento il 4 agosto con i Pink Floyd Legend che proporranno “Atom Heart Mother“, il capolavoro pikfloydiano con cento artisti in scena. La sera del 7 agosto il Balletto del Sud e l’Hungarian International Orchestra saranno protagonisti di “Le quattro stagioni“, musiche di Antonio Vivaldi e John Cage, coreografie di Fredi Franzutti, poesie di Wystan Hugh Auden.

La chiusura della stagione è affidata alla comicità e all’ironia di Maurizio Battista che la sera dell’8 agosto sarà protagonista di “Scegli una carta” in compagnia del più grande mago e manipolatore di tutti i tempi, Silvan, che si esibirà sia con giochi di prestigio con le carte, ma anche con due grandi illusioni.

Tre serate, a “Tramonti”, sono state dedicate, a cura del giornalista Giuseppe Rescifina, a Gabriele D’Annunzio del quale ricorre, quest’anno, l’80° anniversario della morte: il 22 luglio sarà ricordata la figura di Maria Hardouin, duchessa di Gallese, unica moglie del letterato; il 1° agosto, con la partecipazione del regista e sceneggiatore Vittorio Nevone, sono stati ricostruiti molti episodi dell’avventurosa vita del “Vate” e il 5 agosto sarà messo in scena un “Omaggio a D’Annunzio“, musica e poesia con Giancarlo Necciari e lo stesso Rescifina.

Ricordiamo che la presentazione della stagione è avvenuta nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, alla presenza del sindaco Giovanni Arena. A illustrare il cartellone di eventi è stata Patrizia Natale, direttore artistico e presidente del Consorzio Teatro Tuscia. Presente anche Andrea Belli, presidente Ance, associazione che ha dato un suo contributo alla realizzazione della stagione.

“Diciannove appuntamenti che vanno a coprire gran parte dell’estate – ha sottolineato il sindaco Arena -. Eventi che coinvolgono il teatro romano e anche le antiche terme. Un’occasione per far vivere, conoscere e apprezzare l’intero sito archeologico, un gioiello del nostro territorio da promuovere e valorizzare”. Il sindaco ha ringraziato inoltre gli organizzatori della stagione e anche l’associazione Archeotuscia, impegnata nella cura dell’area e nelle visite guidate a viterbesi e turisti. Gli spettacoli avranno inizio alle 21,15. I Tramonti a Ferento inizieranno invece alle 19,30 e saranno preceduti alle 18,30 dalla visita guidata nella zona archeologica.

Per tutte le informazioni in merito agli spettacoli contattare il 335 474640. Per informazioni riguardanti la biglietteria contattare invece il 328 7750233. Info e aggiornamenti su www.teatroferento.it , pagina Fb teatroferento e sui canali istituzionali del Comune di Viterbo.