Orte venerdì 27 e sabato 28 luglio le serate finali del Concorso Lirica sul Tevere, presieduto da Katia Ricciarelli

NewTuscia – ORTE – La qualificata giuria presieduta da Katia Ricciarelli e’ al lavoro per selezionare e proclamare i vincitori del Concorso per giovani promesse della lirica nutre azionare Nelle serate del 27 e 28 luglio alle ore 21,30 Orte sarà “Città della Lirica”, la sua Piazza della Libertà sarà il palcoscenico naturale della prima edizione del concorso lirico internazionale “Città di Orte” “Lirica sul Tevere” dedicata a Giacomo Puccini, con madrina Katia Ricciarelli.

In questa settimana tanti giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo si sono cimentati nel Concorso lirico e sono stati esaminati da illustri esponenti del mondo del bel canto.

“Lirica sul Tevere” ha l’intento di offrire ai giovani cantanti l’occasione di esibirsi al cospetto dei più grandi esponenti della lirica, di direttori di prestigiosi enti lirici, di critici d’opera, di agenti del settore. La prima edizione, dedicata a Giacomo Puccini, nasce con l’auspicio di diventare un appuntamento a carattere internazionale da ripetersi ogni anno nel mese di luglio.

Il progetto prevede un concorso a due sezioni: una per registro vocale e una per ruoli d’opera; inoltre, a partire dalla seconda edizione, ogni anno sarà rappresentata un’opera lirica interpretata dai vincitori del concorso dell’edizione precedente; per il 2019 è prevista “La Bohème”. Possono partecipare al concorso cantanti lirici (soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono, basso) di tutte le nazionalità che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano compiuto 34 anni per i registri vocali e 40 anni per i ruoli d’opera.

La giuria della prima edizione del concorso è composta in primo luogo da quattro grandi nomi della Lirica: il soprano Katia Ricciarelli (presidente di giuria), il basso Bruno Praticò, il baritono Armando Ariostini, il tenore Luca Canonici; inoltre ne fanno parte il direttore d’orchestra Jacopo Sipari Di Pescasseroli, Marco Impallomeni per l’agenzia MCdomani, agente lirico Augusto Lombardini per l’agenzia MAP Mafara Artist Promotion, il General Manager del Teatro dell’Opera Nazionale Rumena di Cluj-Napoca Florin Estefan, il direttore della rivista “L’Opera” Sabino Lenoci, il critico d’opera Andrea Merli, il Direttore Artistico Sandro Corelli.

Questi i premi. Categoria voci emergenti: 1000 euro per il primo classificato di ogni registro vocale e tre concerti nell’arco dei successivi dodici mesi. Per ogni registro vocale, i tre finalisti del concorso (compreso il vincitore) saranno segnalati ai sovrintendenti e direttori artistici dei più prestigiosi enti lirici italiani (Teatro dell’Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Regio di Torino, Fondazione Arena di Verona, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Regio di Parma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Petruzzelli di Bari, Fondazione Festival Pucciniano). Categoria per ruoli: ruolo per l’opera “La Bohème” in programma nella seconda edizione 2019 a Orte e nel Teatro dell’Opera di Cluj-Napoca in Romania.

Il progetto nasce dall’idea di Sandro Corelli, che ne è anche il direttore artistico, ed è possibile grazie al suo impegno ed al sostegno istituzionale del Comune di Orte e dell’Assessorato alla Cultura, al contributo organizzativo dell’Ente Ottava Medievale e della Pro Loco di Orte ed a quello economico delle aziende che ritengono un’opportunità per il territorio e per il loro ritorno di immagine sponsorizzare questo grande evento internazionale che darà sicuramente lustro e visibilità alla città.

Le iscrizioni al concorso si chiuderanno il 18 luglio 2018.

Per ulteriori informazioni: contattare www.liricasultevere.com, info@liricasultevere.com +39 3473313466 +39 3922183466

Concorso LIRICA SUL TEVERE: CITTÀ di ORTE 2018

Scheda tecnica

Categoria voci emergenti:

Primo premio assoluto per ogni registro vocale

Soprano – Mezzo Soprano – Contralto – Tenore – Baritono -Basso

€ 1.000,00 (mille euro) per il primo classificato di ogni registro vocale e tre concerti nell’arco dei successivi dodici mesi.

Per ogni registro vocale, i tre finalisti del Concorso (compreso il vincitore) saranno segnalati ai Sovrintendenti ed ai Direttori Artistici dei più prestigiosi Enti Lirici italiani

Categoria per ruoli:

Ruoli per l’Opera prevista nella II^ Edizione 2019

LA BOHEME

MIMI Soprano – MUSETTA Soprano – RODOLFO Tenore

MARCELLO Baritono – SCHAUNARD Baritono – COLLINE Basso

PARPIGNOL Tenore – BENOIT Basso – ALCINDORO Basso – SERGENTE Basso

L’Opera “La Boheme” sarà anche rappresentata nel Teatro dell’Opera Nazionale Rumena di Cluj-Napoca.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.