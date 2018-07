M5s: Vogliamo cominciare a lavorare per i viterbesi?

NewTuscia – VITERBO – Vogliamo cominciare a lavorare per i viterbesi?

Oppure vogliamo continuare a giocare al gioco della poltrona?

Vogliamo mettere Viterbo in cima ai nostri pensieri?

Credo che questo increscioso spettacolo debba finire, ieri poteva essere un incidente di percorso, l’inesperienza di molti consiglieri seduti per la prima volta nella sala consiliare unita alla voglia di ricoprire l’incarico di presidente della prima commissione, potevano aver giocato un brutto scherzo a questa maggioranza, ma se sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Oggi il copione si è ripetuto e ci siamo ritrovati a presiedere la seduta per l’elezione del presidente e vice della quinta commissione in un’aula dove i banchi della maggioranza erano desolatamente vuoti perché, sicuramente, non avevano raggiunto un accordo, questo è inammissibile, noi del M5S non lo accettiamo.

Basta!

Cominciamo a lavorare per i cittadini perché essi non si meritano un simile affronto.

Noi lo avevamo detto che le accozzaglie fatte solo per vincere, poi, non permettono di governare e si hanno le mani legate.

Ci appelliamo al Sindaco Arena affinché prenda in mano la situazione e liberi Viterbo da questo assurdo immobilismo e se non dovesse riuscirci ne tragga le dovute conclusioni.

Massimo Erbetti

Movimento 5 Stelle Viterbo