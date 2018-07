Atac, Valeri (Ugl): “Soddisfazione per il parere favorevole del tribunale fallimentare che premia le energie profuse dal personale”

NewTuscia – ROMA – “Esprimiamo la piena soddisfazione per l’esito positivo, appreso dai mezzi di stampa, che il Tribunale fallimentare di Roma, oggi, ha emesso il Decreto di ammissione di Atacal concordato in continuità, che fa seguito al parere positivo della Procura”.

Lo dichiara in una nota il responsabile Ugl Autoferrotranvieri Lazio, Lucio Valeri.

“Il nostro ringraziamento maggiore – prosegue Valeri – è rivolto alle energie profuse da tutto il personale, in questo periodo critico, all’impegno quotidiano prodotto anche in situazione di acclarata difficoltà”.

“Al sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi, chiediamo di concentrarci subito sul tema della sicurezza e di proseguire in un processo di risanamento e di rilancio dell’Atac – conclude Valeri – per il miglioramento del servizio per l’utenza e per il personale front-line”.