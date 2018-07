Anche il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato a vigilare sulle operazioni di rimozione del residuato bellico

NewTuscia – TERNI – Ulteriormente intensificati dal Questore di Terni, Antonino Messineo, i servizi di prevenzione e controllo del territorio in occasione delle operazioni di rimozione del residuato bellico ritrovato nei pressi della stazione ferroviaria di Cesi.

Pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche hanno affiancato, già da ieri sera, i colleghi dei vari uffici della Questura in servizi di perlustrazione e monitoraggio nelle zone già evacuate, per scongiurare eventuali tentativi di “sciacallaggio” nelle abitazioni lasciate libere per “l’emergenza bomba”, in vista anche della giornata di domenica 29, quando verranno effettuate le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico.