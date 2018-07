Tarquinia, un seminario che sarà dedicato all’insegnamento della cucina locale all’Università Agraria

NewTuscia – TARQUINIA – Il Sociale resta uno dei punti di particolare attenzione dell’Università Agraria di Tarquinia che vedrà l’ente impegnato nei prossimi mesi su un particolare progetto.

Ad illustrarlo è l’Assessore al Sociale Stefania Ceccarini – “Stiamo programmando un seminario che sarà dedicato all’insegnamento della cucina tipica mediterranea ed in particolare quella tipica locale. Tutto questo grazie alla collaborazione di Vittoria Tassoni portavoce della cultura gastronomica dell’Associazione Prezzemolino. Vogliamo dare questa possibilità a tutti, ma in modo particolare alle numerose badanti straniere che stanno seguendo nelle nostre case amici o parenti. Dobbiamo far ritornare ai nostri cari che hanno bisogno di essere seguiti, un modo di mangiare che sia più locale e consueto possibile alle abitudini di sempre. Purtroppo – continua l’Assessore Ceccarini – molte delle badanti arrivano da paesi stranieri dove il modo di cucinare può risultare diverso nei sapori e nelle modalità del nostro paese.

Grazie alla collaborazione di Vittoria Tassoni daremo la possibilità di far proprio il gusto culinario locale e far tornare in tavola le proprie abitudini molte care ad amici o parenti assistiti dalle badanti non di nazionalità italiana.

Stefania Ceccarini – Assessore Università Agraria di Tarquinia