Sami Blood di Amanda Kernell: visione dedicata alle detenute di Rebibbia per Estate in Biblioteca

NewTuscia – ROMA – Sul tema della discriminazione è incentrato il quarto film della rassegna L’Estate in biblioteca – il Cinema legge il mondo. Sarà infattiSami Blood della regista e sceneggiatrice svedese Amanda Kernell l’opera prescelta per una visione esclusiva per le detenute dellaCasa Circondariale Femminile di Rebibbia in programma lunedì 30 luglio alle ore 15 presso la Biblioteca del carcere. Un’occasione speciale e tutta al femminile per conoscere e commentare il film già vincitore del Premio Lux 2017, che sarà introdotto da Veronica Flora. Appuntamento poi a lunedì 27 agosto con Il più grande sogno di Michele Vannucci (Biblioteca dell’Istituto Penale Minorile IPM Casal del Marmo), giovedì 6 settembre con Made in Med, Cortometraggi dal Mediterraneo (Biblioteca Valle Aurelia), giovedì 13 settembre con La bella e le bestie di Kaouther Ben Hania (Biblioteca Goffredo Mameli), venerdì 21 settembre con Veleno di Diego Olivares (Biblioteca Goffredo Mameli), mercoledì 26 Settembre con gli altri corti del Made in Med (Biblioteca Valle Aurelia) e giovedì 27 settembre con Ammore e malavita di Antonio e Marco Manetti (Biblioteca di Rebibbia Terza Casa, in cui i registi accompagneranno la visione in carcere).

I giornalisti interessati a presenziare per approfondimenti nell’ambito delle prossime iniziative all’interno degli istituti penali sono pregati di contattare per tempo gli organizzatori alla mail director@medfilmfestival.org

L’ESTATE IN BIBLIOTECA – IL CINEMA LEGGE IL MONDO

La Rassegna, diretta da Ginella Vocca e realizzata dall’Associazione Methexis, in collaborazione con le Biblioteche di Roma e ilMedFilm Festival, entra dalle biblioteche comunali (tra cui anche quelle di Istituti penali), per arricchirne l’offerta culturale, con una panoramica varia e interessante della produzione cinematografica contemporanea di qualità. Il cinema legge il mondo, perché il mondo ci guarda e ci riguarda: dalla Norvegia al Marocco, dalla Spagna al Belgio, passando per la Siria, l’Algeria, la Tunisia, Israele e la Croazia, fino all’Italia, con l’obiettivo di fornire possibili chiavi di lettura del mondo d’oggi, stimolando ragionamenti su tematiche e contraddizioni della società contemporanea.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana 2018 promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

SAMI BLOOD

Svezia/ Danimarca /Norvegia, 2016, 110 min

Elle Marja ha 14 anni ma sa già di non voler seguire le tracce della famiglia. Figlia di allevatori di renne della comunità Sami nell’estremo nord svedese, la ragazzina è vittima della discriminazione etnica degli anni ’30. Lei e la sorella vengono mandate dal loro villaggio alla scuola per Sami dove sono costrette a parlare solo svedese, a sottoporre il loro corpo a umilianti esami medici che certifichino la razza, a ricevere continui insulti da parte dei vicini svedesi. Elle Marja sogna una vita migliore in cui non sentirsi più diversa e trattata da animale da circo, allontanandosi però sempre di più dalla sua famiglia e dalla cultura della sua gente. Vuole inoltre continuare a studiare, noncurante del pregiudizio secondo cui i Sami non abbiano le stesse capacità intellettive degli altri. Dimesso il vestito tradizionale, la ragazza inizia a farsi chiamare Christina, a parlare svedese e fugge a Uppsala, dove chiede ospitalità a un ragazzo appena conosciuto e si iscrive a una scuola svedese.

https://www.youtube.com/watch?v=9-RW3p6TsTM

Regia: Amanda Kernell

Sceneggiatura: Amanda Kernell

Produttore: Nordisk Film Production, Bauta Film, Digipilot

Fotografia: Sophia Olsson

Montaggio: Anders Skov, Petrus Sjövik

Musiche: Kristian Eidnes Andersen

Cast: Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj-Doris Rimpi, Julius Fleischanderl, Olle Sarri Hanna Alström

Festival e premi

Thessaloniki International Film Festival – 2016

Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia – 2016

Tokyo International Film Festival – 2016

Göteborg Film Festival – 2017

Santa Barbara International Film Festival – 2017

Premio LUX – 2017