Il Ristorante e Centro d’Arte Me ad Oriolo Romano ospita il “Mondo ancestrale” di Manolo Deaiana

NewTuscia – ORIOLO ROMANO – Sabato 11 agosto dalle ore 21.00 il Ristorante Centro d’Arte Me si trasformerà grazie alle atmosfere surreali di Manolo Deiana. Formidabile artista del viterbese, Deaiana si è specializzato nella manifattura di armature e oggetti fantasy, utilizzando diversi materiali e realizzando dei veri e propri capolavori all’interno del genere del cosplay, più conosciuto come gioco di ruolo.

Andrea Cagnetti, coreografo, performer e chef titolare del Ristorante Me di Oriolo Romano, ha disegnato una serata “fuori dal mondo” – come ama definirla – “una porta su una realtà parallela e fantastica” che si apre all’interno di un progetto più ampio che parte da questo ‘luogo del gusto’ per approdare a un vero e proprio laboratorio-atelier e centro dI produzione e divulgazione culturale: il Me. Cagnetti, in questa serata, traghetta gli ospiti nel mondo ancestrale di Manolo Deiana chiamando a raccolta chi ha voglia di essere protagonista di un evento originale e per nulla banale che trasporta i sensi e la fantasia: il gusto, l’odore e la vista saranno quindi letteralmente invasi dal food studiato ad hoc per la serata dallo Chef ma da sfondo ci sarà l’incredibile atmosfera di un mondo parallelo disegnato da Deiana. Costumi, maschere, ruoli, scatti fotografici di tutti coloro che vorranno presentarsi “armati” della macchina fotografica perché la serata diventerà uno shooting a cielo aperto in mondo decisamente lontano da quello che siamo abituati a vivere.

Andrea Cagnetti

Si è formato come coreografo seguendo l’accademia internazionale di Cannes Centre Superiore Rosella Hightower, dove ha fatto parte della compagnia internazionale del giovane balletto di Cannes, JBC e poi a Parigi seguendo la scuola di Teatro del Movimento di Jacques Lecoq dove ha fatto parte del gruppo di ricerca LEM laboratorio dello studio del movimento. Nel 1999 ha fondato la compagnia di danza contemporanea ARSmovendi. Nel 2009 ha ripreso a studiare specializzandosi nella comunicazione come art director e copy writer allo IED di Roma e poi nel 2011 ha trasformato un’altra passione in professione, la cucina, seguendo il corso di formazione professionale del Gambero Rosso. Oggi dirige il Ristorante e Centro d’Arte ME a Oriolo Romano.

INFO. https://www.facebook.com/events/252295942239794/permalink/253409612128427/

mob. 345 55 92454 – Per partecipare agli Eventi del Me è necessario prenotare

COSTI. 20€ o 30€ a scelta (in base al menu gourmet di pesce).