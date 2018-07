Rawe, anziano beagle, ha bisogno di aiuto

NewTuscia – FROSINONE – Questo è un appello importante, lui si chiama Rawe ha 11 anni e la padrona da qualche settimana è ricoverata in ospedale.

Rawe è rimasto solo abituato dentro ora è stato sistemato nel giardino ma purtroppo nessuno si occupa di lui a parte portargli il cibo; è molto depresso piange perché non c’è la sua padrona, piange perché non è abituato alla solitudine, a stare fuori da solo.

Era abituato a fare lunghe passeggiate con la padrona, ora si trova spaesato; è un cane a dir poco buonissimo che va d’accordo con tutti, cani e gatti.

Purtroppo per la padrona non si prospetta niente di buono e anche lei in ospedale piange pregando che qualcuno possa adottare il suo piccolo.

Vi prego non giratevi dall’altra parte.

Per info 3389803846. Se non rispondiamo lasciate un messaggio su Whatsapp.