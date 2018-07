Old rugby Viterbo premiati dalla Fondazione ‘Oltre Noi’

NewTuscia – VITERBO – “Questo riconoscimento è la meta più bella”.

Da domani ci sarà un trofeo in più sulla bacheca degli Old della Union Rugby Viterbo. Nessun torneo di mezzo. Piuttosto il premio per la vittoria nella partita più importante: quella della solidarietà. Con una decisione presa all ‘unanimità e firmata dal presidente Maurizio Casciani la Fondazione Onlus ‘Oltre Noi’, da anni attiva nel volontariato, ha deciso di nominare gli Old “Amici della Fondazione”.

Un riconoscimento, si legge nel comunicato, conferito: “Alla luce del concreto e generoso sostegno garantito alla nostra progettualità, e per aver contribuito al raggiungimento degli obiettivi Istituzionali fin qui prefissati”.

Teatro della premiazione la ‘Cena di Mezza Estate’ tradizionale appuntamento della Fondazione – patrocinato dal Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Comitato Festeggiamenti “Santa Barbara” e di alcune Aziende e Cooperative della zona – che quest’anno si svolgerà presso l’Oratorio della Parrocchia di Santa Barbara in Via Porsenna a Viterbo venerdì 27 luglio alle 20.30.

“Grazie al presidente Maurizio Casciani e a tutti i soci della Fondazione. Si tratta di uno stimolo a fare di più e ancora meglio – dicono in coro gli Old-. ‘Oltre Noi’ rappresenta un’eccellenza nel mondo del volontariato. Come loro, molti altri ogni giorno combattono con le difficoltà, le vittorie e le sconfitte che l’associazionismo che guarda al volontariato deve affrontare. Nel nostro piccolo cercheremo di non far mancare mai il doveroso sostegno. È nel dna del rugby. È in quello di ogni buon cittadino”.