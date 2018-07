Mostra di Tutankhamon, un telescopio per osservare l’eclissi di Luna

NewTuscia – VITERBO – La mostra dei Tesori di Tutankhamon offre a tutti i visitatori che sceglieranno di passare la notte dell’eclissi di Luna del 27 luglio la straordinaria possibilità di osservare il fenomeno astronomico più atteso dell’anno tramite un telescopio astronomico professionale.

Il prossimo venerdì 27 luglio la mostra “I tesori di Tutankhamon – la tomba, il corredo” prolungherà l’apertura dalle 21 alle 24: un’esperienza davvero straordinaria nell’estate viterbese. I possessori del biglietto dell’apertura straordinaria della mostra potranno inoltre osservare gratuitamente la prevista eclissi lunare attraverso una strumentazione scientifica in piena regola e saranno guidati nell’esperienza da Fabrizio Trapuzzano, archeologo ed esperto di astronomia.

Per garantire la riuscita dell’iniziativa si prevedono 3 turni di osservazione:

21:45

22:20

22:50

Chi desidererà approfittare dell’opportunità dovrà presentarsi negli orari stabiliti all’ingresso del Museo del Colle del Duomo per raggiungere, previa esibizione del biglietto, il punto di osservazione. Gli orari di osservazione sono stati pensati per fare osservare a tutti l’eclissi poiché prima delle 9:45 non sarà visibile e alle 23:20 sarà del tutto esaurita. Va inoltre sottolineato che l’osservazione non potrà essere fatta sulla loggia perché non ci sono le condizioni per poter settare l’attrezzatura: la presenza della cattedrale e del campanile ostacolano infatti l’osservazione, dato che la luna sorgerà bassa.

Un’ulteriore offerta, dunque, per realizzare una notte davvero magica presso la mostra che espone al palazzo dei Papi di Viterbo centinaia di manufatti in replica certificata provenienti dal corredo tombale di Tutankhamon. Fra eclissi di luna e visita alla mostra, dunque, quella del 27 luglio sarà la serata perfetta per entrare nel sotterraneo del Palazzo dei Papi e fissare il volto del Faraone d’oro.

“I tesori di Tutankhamon” è una mostra dedicata al tesoro del sovrano egizio vissuto nel 1.300 a.C. Sono esposti a Viterbo la sua celebre maschera mortuaria d’oro, lapislazzuli e paste vitree, il sarcofago ed il cocchio del faraone morto giovanissimo; della mostra fanno parte anche otto Sfingi in perfetta replica marmorea di quelle del Viale Trionfale d’ingresso al gran Tempio di Karnak a Luxor. Completano l’esposizione inoltre il cofano con i vasi canopi, il celebre “tronetto” faraonico, il grande “naos” e la collezione di gioielli regali.