Laurea per i Marescialli del XVIII corso “Lealtà”

NewTuscia – VITERBO – Il 26 luglio 2018 presso l’Aula Magna della caserma “Soccorso Saloni”, sede della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, a 168 Marescialli dell’Esercito Italiano, appartenenti al XVIII corso “Lealtà”, è stata conferita la laurea in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – curriculum Scienze Organizzative e Gestionali”.

La cerimonia ha avuto luogo alla presenza del professore Alessandro RUGGIERI, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, del Generale di Brigata Gabriele TOSCANI DE COL, Comandante dell’Istituto di formazione militare, delle locali Autorità e della Commissione di Laurea, presieduta dalla professoressa Flaminia SACCà e formata dai professori Michele NEGRI, Michela PICCAROZZI, Valerio MORI, Dario QUATTROMANI e Flaviano PELUSO. Nutrita la presenza dei familiari dei giovani Sottufficiali laureandi che, in questo giorno particolare, hanno voluto condividere emozioni, gioia e soddisfazione con i propri congiunti.

Numerosi gli interventi in scaletta. Il Generale TOSCANI DE COL ha illustrato l’iter formativo seguito dai Marescialli del XVIII, sottolineando i sacrifici e gli sforzi compiuti per il raggiungimento di obiettivi altamente lusinghieri sia in campo tecnico-professionale sia in quello universitario. Il professore RUGGIERI ha evidenziato l’ottima sinergia che nel corso di questi anni sta caratterizzando i rapporti fra la Scuola Sottufficiali dell’Esercito e l’Università degli Studi della Tuscia, assicurando un output formativo di altissima qualità.

Eccellenti i risultati nel complesso conseguiti e, in particolare, dieci Marescialli hanno ottenuto il massimo dei voti “cum laude”: Michele BARBARO, Laura DI RISIO, Loris MONSORNO, Giulia MONTANARI, Domenico MORAMARCO, Angelo NATALE, Matteo Corrado NATARELLI, Federico RUSSOTTO, Francesco SCAGLIARINI, Gianluca ZADRO.

Momento significativo la consegna del “Gagliardetto del Corso” al Comandante della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, affinché possa essere custodito quale testimonianza del passaggio del XVIII nell’Istituto, e del Crest del Corso, in dono, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia.

La Scuola Sottufficiali dell’Esercito ha il compito di formare Marescialli Comandanti di plotone e Marescialli con specializzazione “Sanità”. L’iter formativo si sviluppa coniugando una didattica di livello universitario con un’intensa attività ginnico-sportiva unitamente a un impegnativo programma di attività militari, teoriche e pratiche, svolte in sede, in aree e strutture addestrative sul territorio nazionale.