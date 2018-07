Flora Multiservice, un intervento urgente a Montefiascone per ripristino post incidente stradale

Ancora una volta la società a livello Nazionale con sede in Viterbo (FLORA MULTISERVICE) si è resa disponibile ed attivata per il pronto intervento inerente il ripristino post incidente stradale per l’ingente sversamento di idrocarburi presso via Santa Maria delle Grazie a Montefiascone.

Vicina agli utenti della strada tra forze dell’ordine e cittadini proprio nei momenti più delicati, come quelli di un situazione di pericolo sulla strada.

NewTuscia – MONTEFIASCONE – La società viterbese FLORA MULTISERVICE, fondata e diretta da Fabio Giallonardo, operativa sull’intero territorio stradale nazionale, nella giornata di oggi ha portato assistenza in emergenza a seguito di una grande perdita di idrocarburi sulla strada Santa Maria Delle Grazie del comune di Montefiascone. L’Evento occorso alle ore 08.15 di questa mattina ha interessato la pompa di benzina del distributore presente sulla strada in quanto, mentre si eseguiva il carico di carburante dalla cisterna per il rifornimento quotidiano si è sversata una grossa quantità di carburante per cause da verificare .

Immediatamente dopo l’evento sono intervenute le squadre delle forze di Polizia Locale e dei Carabinieri di Montefiascone le quali, dopo aver chiuso al traffico il tratto di strada interessato, al giungere dei mezzi di pronto intervento della FLORA MULTISERVICE si sono adoperati per favorire la corretta messa in sicurezza del tratto stradale in collaborazione con gli operatori ed i mezzi FLORA forniti di apposite luci gialle intermittenti di segnalazione, di attrezzature specifiche per interventi del genere con operatori formati e specializzati per le situazioni di emergenza.

Giunti sul posto sia 3 squadre operative Flora sia l’amministratore della società Fabio Giallonardo, che ha coordinato le operazioni assieme ai rappresentanti degli enti presenti, si è rivelato necessario l’utilizzo di un particolare attrezzo meccanico che ha permesso il lavaggio del manto stradale con relativa aspirazione degli idrocarburi persi. Tale operazione ha permesso di eliminare completamente l’alto stato di viscosità presente sulla sede stradale il quale non permetteva il transito dei mezzi per mancanza di trazione portandoli a scivolare.

Un intervento lungo e delicato che ha richiesto l’attenzione e la presenza di molti operatori, e che si è concluso alle ore 13.30 con la riapertura definitiva della strada. Fortunatamente non ci sono stati incidenti visto l’intervento tempestivo delle forze dell’Ordine e della società FLORA.

Si è rivelata ancora una volta fondamentale l’iniziativa di FLORA, società altamente certificata per tali operazioni, che ha ripristinato la sede, la sicurezza e la circolazione stradale, riportando alla normalità il tratto in seguito all’Evento.

Un servizio efficace ed innovativo che aiuta sia gli automobilisti in prima persona sia le Forze dell’Ordine sia chiunque opera su uno scenario drammatico e complesso come quello di un incidente stradale o altra circostanza in emergenza in un tratto stradale mediante una semplice chiamata al numero verde 800125560.

FLORA MULTISERVICE