Domani l’eclissi lunare più lunga del secolo

di Serena Biancherini

NewTuscia – Si parla di eclissi in questi giorni, un fenomeno che ha assorbito l’attenzione dell’umanità fin dagli albori, terrorizzandola e affascinandola. Le antiche civiltà avevano un profondo rapporto con la Luna che nei secoli ha rivestito ruoli diversi, ma sempre importanti, facendo emergere il percorso di evoluzione e sviluppo umano.

Prima di tutto essa era importante nella vita religiosa: alcune popolazioni interpretavano come segno di collera divina il suo nascondersi e riapparire improvvisamente al di fuori delle sue fasi; in seguito l’eclissi venne studiata e legata alla vita dei sapienti, soprattutto per quanto riguarda le civiltà Maya e dell’antico Egitto che arrivarono a prevederne le prossime date e a spiegare il fenomeno. Infine ha assunto un carattere sociale: le vere cause dell’eclissi non venivano accettati da tutti, nonostante le spiegazioni, la maggior parte degli uomini continuava a credere che fossero segni e presagi divini. Nel Medioevo gli strati meno istruiti della popolazioni vi vedevano l’opera delle streghe per nascondere i loro rituali.

Oggi, per fortuna, ne sappiamo un po’ di più e della bellezza del cielo durante l’eclissi rimane solo la parte affascinante, scevra di paure, come potremo osservare domani, 27 luglio.

Lo spettacolo delle eclissi lunari, romantico e suggestivo, si verifica quando la terra ponendosi tra la Luna piena e il Sole intercetta i raggi di quest’ultimo andando a creare due coni che si sovrappongono, uno d’ombra, più grande della Luna, che oscura completamente il Sole, e uno ancora più grande chiamato di penombra in cui i raggi luminosi sono catturati solo parzialmente. Quando il nostro satellite entra nel cono di penombra si crea quella caratteristica colorazione luminosa rossastra dovuta alla luce solare intercettata e filtrata dall’atmosfera terrestre.

Questa fase la si potrà osservare venerdì a partire dal tramonto intorno alla 21. La Luna sorgerà vestita di rosso per poi continuare nella sua orbita fino ad entrare nella fascia oscura che a poco a poco le infliggerà sfumature sempre più cupe, raggiungendo il massimo intorno alle 22 per poi scivolare verso la penombra con un percorso che si può riassumere: penombra – totale – penombra.

Definita la più lunga tra quelle che si sono verificate che si verificheranno nel secolo, l’eclissi del 27 luglio durerà 103 minuti nella sua fase totale, questo perché la Luna si trova alla massima distanza dalla Terra, per cui apparirà più piccola e impiegherà più tempo a percorrere l’orbita, mentre la Terra si trova alla massima distanza dal Sole, facendo si che il cono prodotto abbia un diametro più grande.

La bellezza di questo fenomeno si accresce con la presenza di Marte, la cui posizione sarà prossima alla massima vicinanza con il nostro pianeta e potrà essere visto ad occhio nudo.

Non mancheranno a maggior ragione appassionati, armati di binocoli, utili fino a un certo punto, e soprattutto di telescopi. Molti sono infatti gli eventi organizzati nel Lazio. A partire dalla Capitale, con telescopi posizionati al Parco Archeologico del Colosseo, al Tempio di Venere e alla Parrocchia di San Romualdo, per poi passare alle zone della Tuscia. Tarquinia è pronta con il gruppo Galileo Galilei al Campo Cialdi, Acquapendente l’aspetta all’osservatorio astronomico di Monte Rufeno e Viterbo la celebra con la mostra di Tutankhamon.