Battistoni: Centinaio Ministro o Tour operator?

NewTuscia – ROMA – “Il Ministro Centinaio per il Turismo ha intenzioni serie: si è fatto dare questa delega per certificare, valutare e, a questo punto, sponsorizzare personalmente ogni singola struttura ricettiva e ristorativa. Nei giorni scorsi, pur sapendo che i social network rappresentano ormai un mezzo di comunicazione molto efficace per influenzare l’opinione pubblica ed i consumatori, ha postato su twitter un invito per i suoi “followers” a recarsi in un agriturismo specifico in provincia di Piacenza.

Ho presentato un’interrogazione parlamentare per sapere se il Ministro Centinaio intende farsi personalmente commissario valutatore di tutte le strutture italiane, se non ritenga inopportuno “pubblicizzare”, in maniera neanche troppo occulta, un esercizio commerciale piuttosto che un altro, ma soprattutto, se per incentivare il turismo italiano non ritenga più fruttuose altre linee programmatiche.”

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni