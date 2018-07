Carabinieri di Tarquinia: evade dai domiciliari, arrestato

NewTuscia – TARQUINIA – I carabinieri della stazione di Tarquinia che erano in servizio perlustrativo, lo hanno visto vestito in tenuta ginnica, mentre percorreva il lungo mare a marina velka, dilettandosi in una corsetta, ma a loro il soggetto, un cittadino italiano di 54 anni risultava ristretto agli arresti domiciliari.

Lo hanno quindi fermato per controllarlo, ed effettivamente i loro sospetti erano fondati; immediatamente lo hanno dichiarato in arresto e lo ricondotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dopo averlo denunciato per evasione alla procura della repubblica di Civitavecchia.