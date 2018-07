Vulnerabilità sismica, in corso le prove sugli edifici scolastici di Vitorchiano

NewTuscia – VITORCHIANO – Continuano a Vitorchiano le prove strumentali sugli immobili scolastici di Via Manzoni. Dopo le attività già effettuate nei mesi di marzo e aprile, sono in corso da parte del Comune ulteriori e più dettagliate prove, finalizzate a ottenere una puntuale conoscenza degli edifici in questione (per non dare nulla per scontato sul reale stato degli immobili) e necessarie per eseguire la valutazione della vulnerabilità sismica del complesso immobiliare della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Attività, sondaggi e prove strumentali sono, ovviamente, eseguite da un laboratorio specializzato e sono essenziali per poter eseguire una corretta progettazione di un intervento di miglioramento sismico su un immobile in parte edificato alla fine degli anni ‘60 e poi ampliato e modificato, in quattro fasi successive, in particolare nei primi anni successivi al 2000 sino al 2012.

L’amministrazione comunale, infine, coglie l’occasione per ricordare che la scuola dell’infanzia in località Pallone è già stata oggetto, negli anni 2012-2014, di uno specifico intervento di miglioramento sismico.

