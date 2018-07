Viterbese Castrense, biglietti per la gara di Coppa Italia Tim Cup

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese Castrense comunica che nella giornata di Mercoledì 25 Luglio 2018, a partire dalle ore 10:00, presso la segreteria gialloblu (ubicata sotto la tribuna centrale dello Stadio “E. Rocchi” lato curva Ospiti) sarà aperta la vendita dei tagliandi per la gara di Coppa Italia Tim Cup Viterbese Castrense – Rende prevista per Domenica 29/07/2018 alle ore 18:00.

Di seguito i prezzi dei titoli di ingresso in ogni settore dello stadio “Enrico Rocchi”:

TRIBUNA VIP € 30,00 + Diritto di prevendita

TRIBUNA CENTRALE € 20,00 + Diritto di prevendita

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO DONNE € 10.00 + Diritto di prevendita

TRIBUNA CENTRALE RIDOTTO UNDER 14 € 5,00 + Diritto di prevendita

CURVA LOCALI € 10,00 + Diritto di prevendita

CURVA LOCALE RIDOTTO DONNE €. 5.00 + Diritto di prevendita

CURVA LOCALE RIDOTTO UNDER 14 € 3,00 + Diritto di prevendita

CURVA OSPITI € 10,00 + Diritto di prevendita

Questi gli orari di vendita della segreteria:

MERCOLEDI’ 25 Luglio 2018: dalle ore 10:00 alle 13:00 / dalle ore 15:00 alle 18:30

GIOVEDI’ 26 Luglio 2018 dalle ore 10:00 alle 13:00 / dalle ore 15:00 alle 18:30

VENERDI’ 27 Luglio 2018 dalle ore 10:00 alle 13:00 / dalle ore 15:00 alle 18:30

SABATO 28 Luglio 2018 dalle ore 10:00 alle 12:00



Domenica 29 Luglio 2018 dalle ore 15:00 in poi presso la Biglietteria dello stadio “Rocchi”

Ricordiamo che da mercoledì 25 Luglio alle ore 10:00 sarà possibile l’acquisto dei tagliandi anche presso:

TABACCHERIA DELLA PALAZZINA di Casti Claudia – Via della Palazzina, 123 Viterbo Tel. 0761307328.