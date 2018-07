Sebastiano Svidercoschi alla Viterbese Castrense

NewTuscia – VITERBO – L’A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lupa Roma per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sebastiano Svidercoschi.

Attaccante classe 1999, nativo di Roma, dopo un percorso nelle giovanili della Lazio passa alla Lupa Roma dove nel 2016-17 approda in prima squadra e fa l’esordio in Lega Pro. Con la formazione romana, guidata allora da mister Di Michele, gioca 6 partite segnando contro la Robur Siena la prima rete tra i professionisti. Nonostante la retrocessione in serie D resta in forza alla compagine capitolina ritagliandosi uno spazio importante con 31 gettoni di presenza e 11 reti all’attivo.

A.S. Viterbese Castrense