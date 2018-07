Monte Rufeno, visita guidata al “Casale Giardino, quando non c’era niente di già pronto”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il casale Giardino (Riserva Naturale Monte Rufeno) ospiterà Sabato 28 Luglio dalle ore 17.30 alle ore 22.00 un evento dal titolo “Al Casale Giardino quando non c’era niente di già pronto”. “Con protagonisti Teresina e la Compagnia Batton l’otto”, sottolineano le operatrici della Cooperativa Ape Regina che organizzeranno logisticamente l’evento, “avverrà una visita guidata alle sale specifiche, laboratori e racconti legati alle tradizioni popolari per riscoprire come si viveva un tempo “quando non c’era niente di già pronto”.

“ll casale”, sottolineano ancora le operatrici, “ospiterà uno spettacolo-recital adatto a grandi e piccini, dedicato alla riscoperta e valorizzazione delle tradizioni a cura di una Compagnia con protagonisti attori dilettantistici di Sorano ed Acquapendente, che ci trasporterà con canti, balli e racconti nel mondo contadino di un tempo. Anni critici, ma comunque allegri di cui verranno ricordati i modi di vivere, amare, lottare e credere nei valori della vita”.

In merito ad approfondimenti evento e manifestazioni collaterali, info 0763-730065, numero verde gratuito del Centro Visite del Comune di Acquapendente 800-411.834 (interno zero), Whatsapp 388 8568841, mail info@museodelfiore.it, eventi@laparegina.it, pagine social : facebook.com/laperegina.cooperativa; @CoopAperegina.

Giordano Sugaroni