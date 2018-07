Luciano Capponi riporta a Monterosi il gioiellino Davide Sabatini

NewTuscia – MONTEROSI – Riceviamo e pubblichiamo. Davide Sabatini riabbraccia il Monterosi Fc. L’attaccante classe 1999, cresciuto nelle giovanili della Roma, esordì con gol in serie D proprio con la maglia del Monterosi prima di affermarsi definitivamente nella scorsa stagione con quella dell’Albalonga dove ha messo insieme 33 partite con 8 reti.

Sabatini ritrova mister Mariotti che l’ha lanciato titolare in pianta stabile proprio al fianco di Nohman suo partner d’attacco. Operazione voluta espressamente dal presidente Luciano Capponi che ha ottenuto il prestito dell’attaccante dalla Sambenedettese la quale in estate ha investito rilevando il cartellino del ragazzo.

“Sono molto felice di essere ritornato qui a Monterosi – sostiene Davide Sabatini – Lo faccio dopo un anno positivo all’Albalonga che mi ha fatto crescere molto. Mi fa piacere ritrovare proprio mister Mariotti, colui che mi ha lanciato definitivamente in serie D. Torno in un ambiente che già conosco dove ci sono tanti miei compagni coi quali ho già condiviso lo spogliatoio: da Gasperini, Manoni e Matrone a Nohman, Frasca, Alonzi e Falasca. La Sambenedettese? Ringrazio sia loro che il Monterosi, spero di conquistarmi la serie C facendo un grande campionato ed aiutare la mia squadra a fare un campionato di vertice”.

Nel frattempo il Monterosi Fc comunica le cessioni in prestito del difensore ’99 Mario Adami al Montespaccato, del centrocampista Alessio Troiani (’99) al Ronciglione United e dell’esterno ’99 Alessio Altamura al Città di Cerveteri. A titolo definitivo invece il portiere 2000 Stefano Miozzi è stato trasferito all’Ottavia calcio.

Monterosi Fc