Italia Nostra Lazio su lago di Bracciano: “Auspichiamo sia respinto dal Tribunale Superiore Acque Pubbliche ricorso Acea Ato2”

NewTuscia – ROMA – Italia Nostra Lazio, in vista dell’udienza fissata per domani 25 luglio dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per decidere in merito al ricorso di Acea Ato 2 con il quale si chiede l’annullamento della deliberazione regionale del 29 dicembre 2017 che sottopone ad autorizzazione eventuali nuovi prelievi dal lago di Bracciano, interviene ribadendo la propria posizione al riguardo.

L’associazione ambientalista, in primo luogo, ritiene che il lago di Bracciano sia un ecosistema naturale e non una riserva d’acqua per la città di Roma. Chiede che siano interdetti i prelievi dal lago e che sia garantito il mantenimento delle escursioni del livello del lago nell’ambito di quelle naturali e che sia salvaguardato l’ambiente naturale e la fauna del bacino.

Italia Nostra Lazio auspica quindi che sia respinto da parte del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il ricorso di Acea Ato 2 e si affianca al Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale e ne sostiene l’impegno e le iniziative.