A Cinecittà World festa Ferrari al pilota Fabio Barone. La presentatrice Francesca Anastasi: “Felice di celebrare un campione italiano”

Gaetano Alaimo

NewTuscia – ROMA – “Sono stata onorata ed emozionata di presentare l’evento di Cinecittà World che ha celebrato i record mondiali del pilota italiano Fabio Barone che, a breve, tenterà il terzo record in Marocco”.

E’ raggiante Francesca Anastasi, ex modella professionista e stilista, che ha presentato il 21 luglio scorso, presso lo Studio1 di Cinecittà World, l’evento dedicato ai successi di Fabio Barone sulla Ferrari 458 Italia, il pilota dei record che sfida i percorsi più difficili del mondo a tutta velocità e senza protezioni: dopo i due record già stabiliti in Cina e Romania, ad ottobre Barone tenterà il tris in Marocco nella Valle del Dades. Una storia, quella di Fabio Barone, che porta lustro al nostro Paese: pilota e auto italiani per imprese mondiali, davvero uno stupendo connubio.

“E’ stata una serata indimenticabile – continua Francesca Anastasi – che mi ha dato il piacere e l’onore di conoscere persone come l’ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub, venuto per tributare la sua stima e apprezzamento per la scelta del Marocco come luogo del prossimo tentativo di record del mondo di Fabio Barone. Si tratterà di un tracciato al limite delle possibilità umane, con un chilometro di discesa a picco: qui Barone tenterà un’altra impresa che sono certa porterà a termine”.

L’immenso palco del teatro di Cinecittà World ha fatto da sfondo ad un appuntamento che ha unito arte, motori e spettacolo.

Nel corso dell’evento è stata ufficializzata al pubblico la nuova livrea della Ferrari 458 Italia che, ad ottobre, sarà di scena in Marocco con Fabio Barone. Ogni impresa che tenta con la Ferrari, Barone la dedica al posto che ospita la sua avventura: questa volta il leone è stato scelto per rappresentare sia il Marocco che il suo re, che nella sua proprietà trovò un leone in via d’estinzione.

Insieme alla livrea della Ferrari di Barone è stata scoperta anche l’opera pittorica “Roar!” di Fulber (Fulvio Bernardini) dedicata alle imprese di Barone. Fulber è un artista poliedrico essendo, oltreché pittore, anche autore di fumetti, illustratore, pubblicitario e rivisitista.

“Ringrazio l’amministratore delegato di Cinecittà World Stefano Cigarini per l’ospitalità e Anna Silvia Angelini, giornalista e presidente associazione Aide, per avermi scelta come presentatrice dell’evento. Ho cercato di dare il massimo in un contesto in cui erano presenti molti vip dello spettacolo tra cui le attrici Milena Miconi e Simona Borioni, il giornalista Amedeo Goria, il Comandante del 4° Reggimento del Corpo dei Carabinieri a cavallo, Fabio Tassinari e tanti altri. L’eccellenza della manifestazione è stata sancita anche delle decine di giornalisti ed uffici stampa presenti e provenienti da tutto il mondo”.

L’arte di Fulber, come ha notato la presentatrice Francesca Anastasi, è stata fondamentale per celebrare nel migliore dei modi i successi di Fabio Barone. Oltre alla pittura dedicata al pilota italiana, Fulvio Bernardini ha portato la minimostra delle sue tele rivisitiste, mentre è stato presentato anche il docufilm di Dario Cirrincione dedicato al pilota della Ferrari 458 Italia ed in cui è stato inserito lo stesso artista Fulber.

“Vorrei ricordare anche il team che segue costantemente il lavoro di Fabio Barone – conclude Francesca Anastasi -: Alessandro Tedino (ingegnere di pista), Domenico Leone (capo motorista); Giuliano Sabellico (capo meccanico); Stefano Andreucci e Rodolfo Rodi (addetti alla tecnica ed alla logistica). Sono stati momenti davvero emozionanti, anche se quello che mi ha davvero colpita di più è stato quando abbiamo tolto il drappo rosso sia alla Ferrari 458 Italia con la livrea del leone, dedicata al Marocco, che al quadro pop art di Fulber “Roar”, dedicato a Fabio Barone”.